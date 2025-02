Des solutions intelligentes MOVA proposées à prix réduit

MOVA, marque innovante et internationale spécialisée dans les aspirateurs robots, les aspirateurs sans fil et les robots tondeuses, propose actuellement certains produits de son vaste catalogue à des prix irrésistibles.



Mova P50 Pro Ultra (899 € au lieu de 999 €)

Le robot aspirateur et laveur intelligent élimine sans effort poussière, poils d’animaux et débris grâce à une puissance d’aspiration impressionnante de 19 000 Pa. Avec la technologie innovante de brosse CleanChop, fini les cheveux emmêlés ! Sa brosse latérale extensible et sa serpillière flexible accèdent facilement aux coins et recoins difficiles d’accès pour un nettoyage en profondeur. Grâce à sa navigation intelligente LiDAR et sa caméra RGB, le P50 Pro Ultra se déplace avec précision et détecte les obstacles avec fiabilité. Sa station d’accueil multifonction complète l’expérience : vidange automatique du bac à poussière, recharge des produits nettoyants et auto-nettoyage des serpillières à l’eau chaude à 75°C.



Mova M10 299 € au lieu de 399 €)

Un aspirateur laveur performant pour un nettoyage sans effort et en profondeur.

Avec une puissance d’aspiration de 18 000 Pa, le MOVA M10 élimine aussi bien la saleté sèche que humide en un clin d’œil. Son design flexible pivotant à 90° et son format ultra-plat permettent d’atteindre facilement les zones les plus difficiles d’accès. Grâce à la technologie innovante Tangle-Free, fini les cheveux emmêlés dans la brosse ! L’alimentation continue en eau propre garantit un nettoyage sans traces. Et pour un entretien sans contrainte, la fonction d’auto-nettoyage à 75°C prend le relais, assurant un appareil toujours propre et prêt à l’emploi.



Mova E30 Ultra (399 € au lieu de 499 €)

Un robot aspirateur et laveur intelligent pour un nettoyage optimal et sans effort.

Avec une puissance d’aspiration de 7 000 Pa, le MOVA E30 Ultra élimine efficacement poussière et saletés sur tous types de sols, y compris les tapis. Sa station de vidange automatique et sa fonction d’auto-nettoyage de la serpillière vous font gagner un temps précieux. Grâce à la détection ultrasonique des tapis, il ajuste automatiquement son nettoyage selon la surface. Son système de surélévation de la serpillière de 10,5 mm empêche l’humidité d’atteindre les tapis pour un résultat impeccable. Avec sa navigation LiDAR ultra-précise et sa technologie avancée de détection des obstacles, le MOVA E30 Ultra garantit une couverture complète et un nettoyage en profondeur de votre intérieur.



MOVA Fresh Pro 3DClean (79 € au lieu de 99 €)

Une brosse à dents électrique pour un nettoyage en profondeur et un soin dentaire sur mesure Grâce à la technologie 3DClean et à ses deux moteurs, cette brosse à dents électrique assure un nettoyage ultra-efficace. Ses poils se déplacent dans trois directions – de haut en bas, latéralement et en rotation – pour une élimination optimale de la plaque dentaire. Avec une autonomie allant jusqu’à 30 jours et une charge sans fil, elle est idéale pour une utilisation quotidienne comme en déplacement. Son application intelligente permet de personnaliser les réglages et de fournir des rapports détaillés pour un soin bucco-dentaire optimal.