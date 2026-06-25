Pokémon GO choisit Marseille pour son City Safari des 26 et 27 septembre

Une aventure touristique et ludique inédite à travers la cité phocéenne : les Dresseurs du monde entier sont invités à redécouvrir les monuments historiques et les trésors cachés de Marseille.



À l’affiche des grands événements physiques de la rentrée, Pokémon GO annonce le grand retour de son format phare : le Pokémon GO City Safari. Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026, de 10h à 18h, Marseille deviendra l’une des rares villes mondiales à accueillir cette expérience immersive et la première ville française. Pensé aussi bien pour les résidents que pour les touristes d’un week-end, ce rallye urbain officiel invite les joueurs à explorer la richesse culturelle, les lieux emblématiques et les adresses locales favorites de la cité phocéenne, leur smartphone à la main.

La cité phocéenne s’apprête à vibrer au rythme d’une célébration planétaire unique. En effet, Marseille a le privilège d’avoir été sélectionnée aux côtés de seulement cinq autres grandes métropoles à travers le globe : Boston, Brisbane, Lisbonne, Munich et Rio de Janeiro accueilleront simultanément leur propre Pokémon GO City Safari au cours de ce même week-end. Cette configuration exceptionnelle promet de connecter symboliquement les communautés de dresseurs par-delà les continents.

Contrairement aux événements fixes, le City Safari n’impose aucun itinéraire. Les titulaires d’un billet pourront vivre l’aventure en totale liberté et parcourir la ville à leur rythme. C’est l’opportunité idéale pour faire des rencontres, partager sa passion entre communautés locales et visiteurs venus de toute l’Europe, tout en profitant du cadre exceptionnel de Marseille à la fin de l’été.



Grande nouveauté : Le « GO Stamp Rally » débarque à Marseille

L’événement marseillais mettra à l’honneur des mécaniques de jeu exclusives et des apparitions très attendues :

• Le parcours de tampons en jeu : Activé dès l’entrée dans la zone urbaine, le City Safari Stamp Rally invitera les Dresseurs à se rendre auprès de PokéStops spécifiques, mis en avant sur l’application Campfire et sur une carte dédiée. En faisant tourner les PhotoDisques des monuments sélectionnés, ils accumuleront jusqu’à 8 tampons. Chaque tampon débloqué offrira une rencontre exclusive avec un Évoli coiffé d’un chapeau d’explorateur (disponible en version Chromatique pour les plus chanceux).

• Des Pokémon thématiques et inédits : Des créatures spéciales apparaîtront à l’état sauvage dans toute la ville. Les joueurs auront notamment la chance de croiser Tiboudet, le Pokémon Âne, une apparition extrêmement rare uniquement réservée aux événements City Safari 2026.



Les billets pour l’événement de Marseille sont dès à présent disponibles sur la billetterie officielle au tarif de 10 € par jour.