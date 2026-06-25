Casio célèbre les 30 ans de l’univers Pokémon avec le lancement d’une nouvelle édition spéciale G-SHOCK : la GA-110PKM, une montre collector qui réunit l’esprit d’aventure de la célèbre franchise et la robustesse emblématique de G-SHOCK.



Conçue autour du modèle iconique GA-110, cette création exclusive reprend les codes visuels qui ont marqué des générations de joueurs. Les couleurs rouge, verte et bleue des premiers jeux Pokémon sortis en 1996 habillent les aiguilles, les boutons, le cadran et la lunette, tandis qu’un sous-cadran en forme de Poké Ball accueille une aiguille représentant Pikachu vu de dos.



Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, le bracelet a été spécialement décoré avec 30 Pokémon issus de différentes générations. Parmi eux figurent les premiers Pokémon découverts par les joueurs, mais aussi des personnages emblématiques tels que Pikachu et Évoli. Mew, le Pokémon légendaire dont on dit qu’il possède les gènes de tous les Pokémon, apparaît quant à lui sur la boucle du bracelet. Le fond du boîtier est également gravé du logo officiel des 30 ans de la franchise. Cette édition limitée est un vrai collector, tant pour les passionnés de Pokemon que pour les amateurs d’horlogerie.



La G-SHOCK GA-110PKM sera disponible à partir du 21 juillet, en quantités limitées, dans les G-SHOCK Stores de Paris et Lyon ainsi que chez une sélection de revendeurs, pour 239 €.

