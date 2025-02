Huawei annonce les HUAWEI FreeArc, ses premiers écouteurs ouverts avec crochets d’oreille

Aujourd’hui en Malaisie, lors du lancement de ses produits innovants, Huawei a présenté ses tout premiers écouteurs à écoute ouverte, les HUAWEI FreeArc.

Alliant un design centré sur l’utilisateur avec des crochets d’oreille et le design emblématique du pont en C, Huawei promet un son exceptionnel, des basses percutantes et un confort optimal par tous les temps.

Conçus pour offrir un maximum de confort et de stabilité, ces écouteurs restent bien en place, même lors des activités physiques les plus intenses. Ce sont les premiers écouteurs de Huawei à être certifiés résistants à l’eau (IP57). Ils sont donc parfaits pour toutes les activités sportives et les aventures en plein air, même sous la pluie.



Ces HUAWEI FreeArc (à partir de 119,99 €) comportent trois composants clés : la «gouttelette» de confort, le haricot acoustique et le pont en C. Ce C-bridge, fabriqué à partir d’un alliage nickel-titane à mémoire de forme de 0,7 mm, s’adapte à différentes formes d’oreilles pour un confort optimal. Recouverts de silicone liquide ultra-doux pour la peau sur 81,5 % de leur surface, ces écouteurs certifiés SGS Smart Green Medal garantissent un confort durable et une conception ouverte et respirante pour plus de sécurité.