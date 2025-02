Allergies : un purificateur d’air Bright 2 de Duux pour mieux respirer

Le printemps 2025 et la saison des allergies qui l’accompagne généralement pourraient bien démarrer plus tôt que prévu.. Dès le 10 janvier, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) a tiré la sonnette d’alarme en publiant son premierbulletin allergo-pollinique de l’année pour signaler la présence précoce de pollens dans plusieurs régions de France.

Le purificateur d’air Bright 2 de Duux (159,99 €) a justement été conçu pour offrir une solution efficace aux personnes sensibles aux allergies. Grâce à sa triple couche de protection, contenant un pré-filtre , un filtre HEPA H13 et un filtre à charbon actif. Il capture jusqu’à 99,97 % des particules fines, y compris les pollens, les acariens et les poussières. Son ionisateur intégré renforce son action en neutralisant les particules en suspension dans l’air.

Avec son design moderne et discret, ce Bright 2 compatible avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant s’adapte à tous les intérieurs et offre un confort optimal grâce à son fonctionnement silencieux et à ses paramètres intelligents.

Grâce à sa connectivité Wi-Fi, il peut être contrôlé à distance via l’application mobile Duux Smart. Cette fonctionnalité permet d’ajuster les réglages en temps réel, de programmer des plages de fonctionnement et de surveiller la qualité de l’air en un coup d’œil.