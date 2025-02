Praesidus Watch Co rend hommage au 80e anniversaire d’Iwo Jima

Chacune de ces montres comprend du sable volcanique noir provenant d’Iwo Jima, le célèbre champ de bataille de la Deuxième Guerre Mondiale.

Après le succès de sa série consacrée à la commémoration du 80e anniversaire du débarquement, Praesidus Watch Co a reçu de nombreuses demandes d’anciens combattants, de collectionneurs et de passionnés d’histoire qui souhaitaient rendre hommage à la campagne du Pacifique. Ce projet a été rendu possible lorsqu’un ancien Marine américain nous a généreusement fourni du sable volcanique noir qu’il avait recueilli lors d’une visite commémorative à Iwo Jima, inspirant trois modèles de montres d’inspiration militaire de type A-11 (310 € /750 €).



Iwo Jima, une île volcanique du Pacifique, est devenue un champ de bataille crucial en février 1945, les forces américaines cherchant à s’en emparer pour en faire un aérodrome. Pendant 36 jours, les Marines américains se sont livrés à des combats acharnés, surmontant les positions japonaises lourdement fortifiées et le terrain dangereux. La lutte a culminé avec le lever de drapeau emblématique au sommet du mont Suribachi. Un moment immortalisé par l’une des photographies de guerre les plus puissantes de l’histoire et reprise sur le cadran du modèle Pacific Memorial, telle une fresque en lave solidifiée. Les modèles Victory sont illustrés comme une coulée de lave de la carte des mouvements des US Marines sur l’ile d’Iwo Jima pendant la bataille.