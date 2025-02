Une Saint-Valentin en musique avec JBL

La musique a toujours été le fil conducteur des moments les plus romantiques. Autrefois, c’étaient des mixtapes soigneusement préparées ou des CD gravés avec soin. Aujourd’hui, ce sont des playlists Spotify pleines de souvenirs.

Et pourquoi ne pas rendre cette Saint-Valentin encore plus mémorable avec JBL Auracast ? Un simple geste pour connecter les appareils JBL et partager chaque note avec une personne spéciale. Un date en préparation ? La JBL Clip 5 dans la salle de bain, la JBL Xtreme 4 dans la chambre, et une seule playlist qui joue partout. De quoi transformer les préparatifs en un moment encore plus complice. La JBL Clip 5, compacte et puissante, offre un son impressionnant et un mousqueton pratique, tandis que la JBL Xtreme 4, avec ses basses profondes et ses 24 heures d’autonomie, crée une ambiance dynamique et immersive

JBL Clip 5 Coloris disponibles : Camo, Rouge, Violet, Gris, Bleu et Noir : 69,99 €

JBL Xtreme 4 Coloris disponibles : Bleu, Camo et Noir : 349,99€

Un week-end en amoureux ? Les écouteurs JBL Tour PRO 3 avec la réduction de bruit activéé pour couper le monde et se perdre dans une playlist à deux. Et pour une touche unique, pourquoi ne pas personnaliser le boîtier de charge avec une photo des plus beaux souvenirs ? Les JBL Tour PRO 3 offrent un son Hi-Res et un audio spatial 360° avec suivi de la tête pour une immersion totale, le tout dans un boîtier intelligent avec écran tactile et une autonomie prolongée jusqu’à 40 heures.

Coloris disponibles : Noir et Latte Prix : 299,99 €



Plutôt team cadeaux ? Deux JBL Go 4 assorties, pour toujours profiter d’un son puissant… ensemble. Parce que partager sa musique, c’est aussi partager un peu d’amour. Compactes, colorées et resistantes, elles offrent jusqu’à 7 heures d’autonomie et la possibilité de connecter plusieurs enceintes pour une expérience sonore encore plus immersive. Un simple clic sur le bouton Auracast d’un appareil JBL compative, et la bande-son de la Saint-Valentin devient encore plus magique.

Coloris disponibles : Camo, Rouge, Violet, Gris, Bleu et Noir : 44,99€