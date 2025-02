Shure fête 100 ans d’innovation audio

Fondée à Chicago en avril 1925 par Sidney N. Shure, la légende de l’audio, se prépare à célébrer dans le monde entier son 100e anniversaire.

L’occasion pour Shure de réaffirmer son engagement d’excellence envers ses clients, partenaires et associés, tout au long de cette année centenaire qui s’annonce riche en nouveautés produits.

Arrivée massive des postes radio à transistor alors que Shure vend des kits et pièces à monter. Introduction du CD alors que l’entreprise domine le marché de la cellule vinyle. Révolution des technologies sans fil quand Shure s’affirme plus que jamais comme leader de la microphonie filaire. À peine le pionnier de l’audio est-il à son apogée dans l’industrie professionnelle que l’émergence de la création de contenus crée une nouvelle demande performants et accessibles au Grand Public… Autant de disruptions, autant de défis qui ont jalonné l’histoire de Shure, qui doit sa pérennité à sa capacité à penser différemment et faire évoluer ses technologies dans leur conception même.

« Rares sont les marques centenaires dans l’univers de l’audio qui sont parvenues à évoluer aux côtés d’une communauté de professionnels du son, au sein d’une industrie toujours plus créative et exigeante. Shure est de celles-là, se distinguant par sa capacité à se réinventer et à rester toujours plus pertinente dans un contexte économique et technologique changeant », déclare Guillaume Le Royer, Directeur Général de Shure France. « Shure a survécu à toutes les disruptions et s’apprête à franchir une nouvelle étape au cours de cette année qui s’annonce riche en lancements et en nouveautés. Ce ne sont pas les 100 ans de Shure par hasard. Nous sommes fiers, en tant qu’associés, d’appartenir à une entreprise aussi visionnaire et pérenne, qui n’a cessé d’investir en R&D pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux plus hauts standards de qualité audio.