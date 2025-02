Ne ratez pas l’expo inédite “Dans les coulisses de la série Arcane”

Forte de son succès, l’exposition événement unique “Dans les coulisses de la série Arcane” qui célèbre la série phénomène disponible sur Netflix installée dans le halle de l’Hôtel de Ville de Montpellier depuis le lundi 27 janvier dernier est prolongée jusqu’au 28 février 2025.



Lors de la 52e cérémonie des Annie Awards (une des récompenses majeures dans l’univers de l’animation à l’échelle internationale), la saison 2 de la série Arcane a reçu pas moins de sept prix : meilleure réalisation, meilleurs effets spéciaux, meilleure direction artistique, meilleure animation de personnage, meilleur storyboard, meilleur montage et meilleure musique.



Ainsi, les visiteurs et les fans de la série disposeront d’une semaine de plus pour se rendre au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville et découvrir gratuitement les secrets derrière Arcane et le travail du studio Fortiche. En dévoilant les coulisses de création, cette exposition exceptionnelle met en lumière un univers artistique unique, le savoir-faire créatif des studios Fortiche, et revient sur le parcours visuel de certains personnages, lieux et thèmes emblématiques de la série.

Les visiteurs pourront ainsi y découvrir des reproductions et oeuvres originales issues des deux saisons, des illustrations des étapes de création, du concept art à l’image finale, des éléments vidéo, dévoilant les métiers et expertises mobilisées pour créer cette série d’envergure.



La série Arcane, dont la saison 2 est sortie en novembre dernier sur Netflix, est l’une des séries les plus récompensées de la plateforme et la plus récompensée dans la catégorie animation. La saison 1 a reçu 22 prix internationaux, dont 4 Emmy Awards. Elle explore les relations conflictuelles entre deux soeurs, Vi et Jinx, étroitement imbriquées dans les tensions opposant les cités de Piltover et Zaun. Elle dévoile également les destins croisés de nombreuses autres personnalités, dont les vies seront irrémédiablement transformées.