Une édition spéciale Burtin de l’appareil photo instantané Leica Sofort 2

La collaboration entre les marques emblématiques Leica Camera et Burton Snowboards se traduit par une édition exclusive de l’appareil photo instantané.

Leica s’est associé à Burton Snowboards pour créer une édition spéciale : le Leica SOFORT 2 Burton Edition. Cette version unique du Leica SOFORT 2 s’inspire du design exclusif “Jake Blue”. Outre son motif frappant, elle se distingue du modèle standard par le logo Burton sur le capot supérieur de l’appareil photo. L’appareil est livré avec une pochette Burton.

Cet appareil photo instantané compact et moderne fait le lien entre la photographie numérique et le monde tangible de l’analogique. Il permet aux utilisateurs d’imprimer directement les photos sélectionnées. Grâce à l’application Leica FOTOS, les utilisateurs peuvent même imprimer des images capturées sur leur smartphone ou sur un autre appareil photo Leica.

Avec des modes polyvalents (selfie, paysage et macro), il propose également dix effets d’objectif et de film, garantissant une expérience photographique exceptionnelle. Le Leica SOFORT 2 Burton Edition sera disponible dans les Leica Stores, sur la boutique en ligne Leica et chez les revendeurs agréés pour 595 €