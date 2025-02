On a essayé la Renault 5 E-Tech : le coup de cœur de l’année !

Renault accélère sa conversion à l’électrique. La Zoe avait donné le ton, les Megane et Scenic ont confirmé la tendance. En attendant la prochaine Renault 4, cette 5 E-Tech a prouvé qu’elle était une séductrice en diable. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Qui n’a pas eu une histoire avec une Renault 5 ? Beaucoup de monde, puisqu’elle s’est écoulée à 5,5 millions d’unités, entre 1972 et 1984. Tenez, votre serviteur, par exemple : une TL rouge, bouffée par la rouille, a signé le début de ma carrière de caisseux. Elle a été suivie d’une GTL beige, trop classe (intérieur velours, vitres teintées en vert), puis une Supercinq Diesel, un vrai tracteur, sobre et fiable, qui a accompagné ma vie d’étudiant et des virées jusque dans les fjords norvégiens. La Renault 5 : une vraie voiture à vivre, comme on dit chez Renault. Du coup, cette réinterprétation moderne ne peut que susciter la sympathie. Et même si vous n’avez pas de lien historique avec la 5. D’ailleurs, avec 50000 commandes enregistrées seulement sept jours après sa présentation, la Renault 5 E-Tech semble avoir déjà trouvé son public !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, évidement ! Certes, elle reste compacte (3,92 m de long, soit près de 30 cm de plus que la version originelle), et elle garde la bonne bouille de sa devancière. Et avec 1,77 m de large, elle occupe bien l’espace ! Et d’ailleurs, comment ne pas kiffer sur l’affichage d’autonomie restante, sur le capot, avec le logo « 5 », qui affiche de une à quatre barres ?

Et sous le capot ?

Que de l’électrique, évidemment ! Nous avions a l’essai la version haut de gamme, 150 ch et 52 kWh de batteries, promettant ainsi 412 kilomètres d’autonomie. Lors d’un test réalisé en hiver, avec chauffage et radio, en usage péri-urbain, on était plus sur du vrai 300 km. Pas si mal que ça, en fait ! Cette Renault 5 E-Tech existe en d’autres versions : une version d’accès avec un moteur de 95 ch (300 km d’autonomie avec une batterie de 40 kWh – elle sera disponible au printemps), une autre, intermédiaire, avec 120 ch (312 km). En haut de gamme, Alpine va sortir sa version A 290, avec un moteur poussé à 220 ch et des trains roulants optimisés. Celle-là, on vous en parlera bientôt !

Et au volant, ça donne quoi ?

C’est juste topissime. Déjà, le sourire engendré à l’extérieur se poursuit à l’intérieur. Même si elle est fort moderne, avec tableau de bord TFT et l’excellente interface d’info-divertissement conçu en collaboration avec Google, (il y a même des jeux pour patienter pendant les recharges et, c’est nouveau pour Renault, un assistant ChatGPT), la Renault 5 E-Tech a su mixer sa technologie de références au passé, comme la forme et les matériaux des sièges et de la planche de bord, sans aller toutefois jusque mettre un levier de vitesse façon vieille 4L ou 2CV. D’ailleurs, même la sono est pas mal, ce qui est assez rare sur les petites voitures.

Ensuite, en bonne auto électrique, compacte, la R5 E-Tech est suffisamment vive avec son moteur de 150 chevaux (c’était la puissance d’une méchante Clio Williams, il faut s’en rappeler). Le centre de gravité bas donne une auto agile et tenant bien la route. Le niveau de performances est largement suffisant pour l’usage qui en sera fait (le 0 à 100 est couvert en 8 secondes). Un petit karting véritablement amusant !

Son point fort ?

C’est d’avoir réussi on effet waouh, un exercice difficile que Fiat a réussi avec sa 500 et BMW avec la Mini. Elle n’a pas qu’une bonne bouille (Renault a d’ailleurs bien joué le jeu en lui offrant des couleurs pimpantes dès son lancement), elle est également bien équipée et très sympa à rouler. Par contre, parmi les points pas si forts, mentionnons une habitabilité assez restreinte à l’arrière et des tarifs un poil salés pour les versions les mieux équipées (et entrent en concurrence avec une MG4, de gabarit supérieur)… Et les recharges à 100 kW sont juste dans la moyenne du marché.

Les chiffres clé

Moteur : électrique

Cylindrée : –

Puissance : 150 ch

Couple : 245 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1449 kilos

Vitesse maxi : 150 km/h

0 à 100 km/h : 8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 14,9 kWh/100 / 16 kWh/100

Prix : gamme Renault 5 E-Tech à partir de 25000 €, version d’essai Iconic 5 autonomie confort à partir de 33490 €

Le verdict de Stuff

Coup de cœur de l’année ? Assurément, cette Renault 5 E-Tech met de la couleur dans la ville et vous fait aimer l’auto électrique. Et puis Renault va encore plus loin dans le délire avec la Turbo 3E de 500 chevaux, réminiscence des anciennes Turbo 2. On adore !