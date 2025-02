Le Honor Magic7 Pro à à 1099,90 € jusqu’à fin février

Pour ceux qui hésitent encore à franchir le cap, Honor propose une offre spéciale pour s’offrir le dernier bijou de la marque à un prix imbattable, et ce jusqu’au 28 février.

Sa batterie silicium-carbone de 5270 mAh assure une autonomie impressionnante. Grâce à la recharge ultra-rapide 100W filaire et 80W sans fil, il se recharge intégralement en seulement 33 minutes. Propulsé par le Snapdragon 8 Elite et le processeur Qualcomm Oryon, il garantit une puissance de calcul et une fluidité optimales, notamment pour le gaming.

Équipé de MagicOS 9.0, le Magic7 Pro facilite la navigation avec Magic Portal 2.0, la reconnaissance instantanée de texte et d’images, ainsi que des outils avancés comme la traduction en 13 langues et Honor Notes avec IA intégrée pour résumer les informations essentielles.

Le Magic7 Pro repousse les limites de la photographie mobile grâce à l’AI Honor Image Engine, combinant intelligence artificielle locale et cloud pour une qualité d’image sans précédent. Avec son 200 MP AI Super Zoom, son mode Harcourt pour des portraits sublimés et son AI Motion Sensing Capture, chaque instant est capturé avec une précision exceptionnelle. Son triple capteur avancé (50 MP Super Dynamique, 50 MP grand-angle et 200 MP téléobjectif) garantit des clichés

lumineux et détaillés, même en basse lumière.

Le HONOR Magic7 Pro est disponible en Lunar Shadow Grey et Black à partir de 1299,90 €. Il bénéficie d’une nouvelle offre exceptionnelle à 1099,90 € et ce jusqu’au 28 février 2025 :

Sur Honor.com : pour tout achat d’un HONOR Magic7 Pro, 200 € de coupon de réduction + un bonus reprise de 100 € + un chargeur sans fil 100W (d’une valeur de 100 €) offert.