Onkyo dévoile une nouvelle gamme HI-FI, Icon Series

Onkyo présente sa toute nouvelle gamme Hi-Fi : Icon Series, composée de trois modèles d’exception.

Ce lancement marque une étape audacieuse dans le relancement de la marque japonaise et signe le retour des amplificateurs hifi qui avaient fait sa renommée. Avec cette gamme, Onkyo repousse les limites technologiques et réaffirme son engagement à offrir des expériences sonores d’exception aux audiophiles.La nouvelle gamme Icon — composée d’un préamplificateur réseau P-80, d’un amplificateur de puissance M-80 et d’un ampli-streamer A-50 — propose un son puissant et pur grâce à des châssis modernes et élégants qui intègrent des technologies avancées pour des performances sonores d’exception.

Les trois modèles appelés à sortir dans le courant de l’année bénéficient d’un design épuré hérité des origines japonaises de la marque. Le P-80 et le A-50 arborent des boutons de volume avec indicateur finement rétroéclairé, tout comme celui de la sélection des sources tandis que le M-80 dispose de vumètres éclairés sur la face avant. Forte de ses 77 ans d’expertise, Onkyo perpétue son savoir-faire pour offrir un trio de grande qualité aux passionnés de musique.

Ces nouveautés intègrent de nombreuses technologies avancées :

• Dirac Live (2 canaux) : une correction acoustique optimisée pour un son parfaitement adapté à la pièce d’écoute. Une grande première pour des amplificateurs stéréo. La licence Bass Control est en option.

• DAC premium AK4452 (768 kHz/32 bits), intégré dans les modèles P-80 et A-50 : ce convertisseur numérique-analogique assure une distorsion minimale pour un son d’une grande pureté.

• Conception sans ventilateur : élimine les nuisances sonores pour une musicalité optimale sur les trois modèles.

• Technologie brevetée DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry) : une technologie propre à Onkyo qui réduit les distorsions dans les très hautes fréquences. Elle stabilise également le signal en reproduisant une symétrie parfaite entre les ondes positives et négatives.