La Leica LUX Grip met votre iPhone à niveau pour la photo

La meilleure chose qui soit faute d’un véritable appareil photo Leica ?

Les appareils photo traditionnels sont peut-être désormais largement dépassés en nombre par les smartphones. Mais il n’y a rien de tel que d’avoir des commandes physiques sous le pouce et les doigts. Le Leica Lux Grip permet aux propriétaires d’iPhone d’échanger le toucher de l’écran tactile contre de véritables boutons qui imitent la sensation des héros haut de gamme de l’entreprise – mais pour beaucoup moins cher.

L’un des moments les plus amusants que nous aurons vécu en prenant des photos avec un smartphone l’année dernière était avec le Xiaomi 14 Ultra et son module complémentaire d photographie. Les propriétaires d’iPhone disposent depuis longtemps d’options tierces comme le SnapGrip de Shiftcam – mais aucune n’est proche de la construction en aluminium authentique du Lux Grip.

En plus de vous offrir quelque chose de substantiel à tenir lorsque vous cadrez des photos ou filmez des vidéos, cet accessoire compatible Magsafe vous offre un déclencheur à deux niveaux, deux boutons personnalisables pour changer de mode de prise de vue ou basculer les fonctions de l’appareil photo, et une molette de commande pour régler le zoom, l’ouverture ou la compensation d’exposition via Bluetooth. Grâce à son port USB-C, une charge complète en seulement deux heures assure une autonomie allant jusqu’à 1000 prises de vue. Recréez l’effet bokeh signature des objectifs légendaires, tels que le Summilux-M et le Noctilux-M, tout en conservant un contrôle créatif sur l’exposition, l’ISO et la vitesse d’obturation. Façonnez ainsi votre propre signature photographique. C’est toute l’essence de l’application Leica LUX. Procurez-vous un Leica LUX Grip et vous bénéficierez d’un an d’abonnement Pro à l’application inclus.

Le Lux Grip est la dernière étape de la tournée anniversaire de Leica, marquant le 100e anniversaire de la production en série de l’appareil photo 35 mm Leica 1. Cela vous coûtera beaucoup moins cher que n’importe quel appareil photo de la société, qu’il soit nouveau ou classique. Mais à 300 €, il reste réservé aux amateurs de photographie sérieux. Dépensez 50 € supplémentaires si vous souhaitez l’étui en cuir en cuir couleur cognac. Grâce à sa fixation intégrée pour AirTag, vous savez en permanence où elle se trouve, pour une tranquillité d’esprit optimale. Le Leica LUX Grip est désormais en vente, directement dans la boutique en ligne Leica et dans les magasins physiques de l’entreprise.

https://leica-camera.com/fr-FR