Le dernier drone de DJI, le Flip, semble parfait pour les utilisateurs débutants

La flexibilité de ce nouveau DJI Flip pliable est fantastique.

DJI domine le marché des drones avec caméra, et l’emprise de l’entreprise ne montre aucun signe de relâchement. Quelques mois seulement après le lancement du DJI Neo ultra-abordable, il a dévoilé un autre modèle d’entrée de gamme, cette fois doté de compétences de caméra beaucoup plus avancées pour plaire aux vloggers et autres passionnés de vidéo.

Le DJI Flip (disponible à la commande dès maintenant sur DJI.com à partir de 439 €) est équipé d’une caméra similaire à l’excellent DJI Mini 4 Pro. Construit autour d’un capteur CMOS Quad-Bayer 1/1,3 pouces et monté sur un cardan à 3 axes pour le maintenir fluide et stable dans l’air, il peut capturer des vidéos 4K jusqu’à 60 ims (et 100 ims en mode ralenti) ainsi que des photos fixes à 12 MP ou 48 MP.

Comme la plupart des drones DJI, la caméra propose également un certain nombre de modes de prise de vue spéciaux permettant aux utilisateurs de prendre des photos panoramiques, des vidéos hyperlapse ou des mini-séquences pilotées automatiquement qui présentent un sujet particulier dans de courts clips partageables instantanément. Il peut également enregistrer des vidéos HDR ou utiliser le profil de couleur plat D-Log M pour offrir une base idéale aux utilisateurs qui préfèrent effectuer leur propre étalonnage et correction des couleurs en post-production.

Le DJI Flip est également équipé d’un capteur frontal l’aidant à éviter les collisions (mais pas l’évitement omnidirectionnel des obstacles du Mini 4 Pro), et d’un capteur orienté vers le bas lui permettant d’atterrir directement et en toute sécurité sur la paume de l’utilisateur – ce qui sera très utile pour ceux qui le pilotent dans des endroits sans terrain plat et plat. Et, tout comme le Neo, il peut être piloté sans contrôleur si vous le souhaitez – soit via un smartphone et une connexion Wi-Fi, soit via des gestes de la main et ses capacités de suivi intégrées assistées par l’IA.

Sachez quand le plier

La chose la plus importante à noter à propos de ce drone est peut-être son poids et sa conception. À 249 g, il entre dans la même catégorie de drones que les jouets, ce qui signifie qu’il peut être légalement piloté presque n’importe où sans trop de problèmes. Les drones plus gros et plus lourds sont soumis à beaucoup trop de restrictions pour en faire des achats occasionnels. Mais le Flip est à peu près aussi proche du territoire d’achat impulsif que les drones de bonne qualité.

La conception pliable, quant à elle, est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant, avec les quatre moteurs à hélice se rabattant pour s’empiler les uns sur les autres. Cela signifie que l’empreinte pliée du DJI Flip est vraiment minuscule pour la taille globale du drone et qu’elle laisse encore de la place pour des protections d’accessoires intégrées, ce qui le rend beaucoup moins susceptible de causer ou de subir des dommages s’il s’écrase sur quelque chose.

Dans l’ensemble, le DJI Flip s’annonce comme le nouveau drone d’entrée de gamme de choix pour les personnes qui n’ont pas besoin de toutes les fonctionnalités du Mini 4 Pro, mais qui souhaitent une expérience plus profonde et plus avancée que celle du Neo épuré. Bon vol.