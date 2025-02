L’A110 R Ultime, l’Alpine de route la plus sportive et la plus exclusive de tous les temps

Extrême et exclusive, l’A110 R Ultime démontre le meilleur du savoir-faire Alpine.

Limitée à 110 exemplaires uniques, l’A110 R Ultime est LE point d’orgue de l’A110. Assemblée dans la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé historique, l’A110 R Ultime est un véhicule ultra-sportif, totalement unique et passionnel et dont les performances ont été poussées à l’extrême : elle accélère de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et gagne environ 20 secondes sur un tour de la Nordschleife (Nürburgring, Allemagne) par rapport à l’A110 R. Avec une puissance allant jusqu’à 345 ch, l’A110 R Ultime atteint le meilleur niveau de performance et de rapport poids/puissance.



Au départ, les ingénieurs d’Alpine ont travaillé en petite équipe « commando » sur le projet de l’A110 R Ultime. Ils se sont mis dans la peau d’une écurie de course et se sont entourés des spécialistes les plus pointus du sport automobile pour la doter du meilleur du savoir-faire de la marque : puissance, aérodynamisme et ultra-personnalisation.

Pour la première fois chez Alpine, un programme d’ultra-personnalisation est proposé au client, avec des combinaisons quasi illimitées pour offrir à chaque client « son » Alpine, totalement unique. En plus des 28 teintes extérieures disponibles, la marque s’est associée avec Poltrona Frau, l’une des plus grandes maisons de cuir au monde, l’A110 R Ultime propose une sellerie en Alcantara de 14 teintes ainsi que 10 teintes de cuir.