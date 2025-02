INSTAX mini LiPlay, le 2 en 1 instantané

Magnifiquement petit, mais parfaitement conçu. L’appareil photo INSTAX mini LiPlay 2 en 1 est un appareil photo instantané hybride et imprimante pour smartphone. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour imprimer des photos dont l’esthétique est aussi fraîche que l’appareil lui-même. En plus de compléter votre look, cet appareil photo instantané fait office de petite imprimante photo intelligente. Vous pouvez donc imprimer directement à partir de votre smartphone, lorsque le moment s’y prête.

Minimaliste, épuré, discret – INSTAX mini LiPlay est l’incarnation de la sophistication discrète. Disponibles en vert Matcha, en blanc vaporeux et en bronze profond texturé, ces teintes neutres sont tout à fait adaptées à l’esthétique. Il est préférable de laisser certaines choses au numérique, mais pour tout le reste, cet appareil photo instantané et imprimante photo 2-en-1 est le moyen idéal de capturer et d’imprimer vos images les plus importantes sur un film INSTAX mini (vendu séparément).

Vous pouvez également contrôler cet appareil photo via votre téléphone portable grâce à la connectivité Bluetooth. Cela facilite la mise au point, la capture et le partage des images en déplacement, tout en vous permettant d’être présent sur toutes les photos que vous souhaitez prendre. Pour la recharge en déplacement, vous trouverez désormais un port de recharge USB-Type C sur l’INSTAX mini LiPlay. En termes de capacité de stockage, tablez sur nviron 45 images dans la mémoire interne, environ 850 images par 1 Go dans la carte mémoire microSD/microSDHC (vendue séparément)

Avec une multitude de cadres et de filtres proposés , adaptés à l’humeur du moment, il n’a jamais été aussi facile de retoucher chaque photo prise avec INSTAX mini LiPlay avant de l’imprimer. Créez des photos qui en disent long grâce au mode Son. Il suffit de capturer un extrait sonore lors de la prise d’une photo, de l’imprimer avec un QR code et de le scanner à l’aide de votre smartphone pour l’écouter.