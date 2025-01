HomeCam DUAL PTZ, une sentinelle technologique  à l’extérieur

La HomeCam DUAL PTZ d’Avidsen redéfinit la sécurité extérieure en alliant connectivité avancée, design discret et simplicité d’utilisation.

La HomeCam DUAL PTZ est bien plus qu’une caméra, c’est un ange gardien technologique. Avec ses deux objectifs, l’un fixe pour capter l’essentiel et l’autre motorisé pour explorer ses extérieurs, elle offre une vision panoramique, comme un phare éclairant les moindres recoins. Résolution 2K, mode patrouille intelligent, vision nocturne et gestion à distance via l’application Avidsen Home, tout a été pensé pour qu’elle puisse assurer une sécurité sans failles, même face aux intempéries. Compatible avec les assistants vocaux comme Google, elle s’intègre parfaitement dans un quotidien connecté. Depuis l’application AvidsenHome, configurez ses zones de surveillance, visualise ses extérieurs en direct, prend des photos ou enregistre des vidéos. Un simple geste suffit pour déclencher une alarme ou adapter les paramètres de la caméra à ses besoins.



Son véritable atout réside dans son intégration naturelle à l’écosystème connecté AvidsenHome. Associée à une alarme ou d’autres équipements de sécurité de la gamme, l’utilisateur peut créer des routines pour surveiller son domicile. Compatible avec les assistants vocaux Google, elle s’intègre parfaitement dans un environnement connecté.



Cette caméra certifiée IP44 propose une amplitude de 360° à l’horizontale et 90° à la verticale, garantissant qu’aucun recoin ne passe inaperçu. Ses LED infrarouges offrent une vision nocturne jusqu’à 10 mètres, permettant de capturer des images nettes et détaillées, même sous un ciel étoilé.



Avidsen HomeCam DUAL PTZ, 69,90 €, Maisonic.com