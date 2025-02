Voici les nouvelles montres Breitling du Tournoi des Six Nations de rugby 

Breitling dévoile des éditions limitées de sa Chronomat Six Nations pour hommes comme pour femmes, aux couleurs de chaque équipe.

La nouvelle série limitée de la Chronomat Six Nations de Breitling allie l’ingénierie de précision à des cadrans emblématiques, rendant hommage à l’identité unique des six pays du Tournoi des Six Nations de rugby : l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles, la France et l’Italie. Pour la première fois, Breitling élargit la collection Six Nations en y ajoutant des modèles de 32 mm dédiés aux femmes. Un symbole fort qui souligne l’engagement de la marque face à l’essor du rugby féminin.

Le Tournoi des Six Nations Guinness 2025 marque la quatrième saison de Breitling en tant que Chronométreur Officiel et partenaire exclusif en horlogerie. Avec des origines remontant à 1883 pour le Tournoi des Six Nations et à 1884 pour Breitling, ce partenariat reflète un héritage commun de tradition et d’innovation. Ils célèbrent ensemble l’impact durable du sport par à travers des montres exceptionnelles.

Georges Kern, PDG de Breitling, déclare : « L’énergie du plus grand championnat de rugby se ressent dans ces éditions limitées, créées par Breitling pour ce partenariat. Nous sommes fiers d’être le chronométreur officiel du Tournoi des Six Nations, de soutenir le rugby masculin et féminin et de célébrer l’esprit audacieux d’un sport qui reflète l’esprit de Breitling. »

Les éditions limitées de la Chronomat Six Nations ont été conçues pour rendre hommage à l’héritage du rugby. Il existe une montre pour les supporters de chaque équipe, déclinée en deux modèles distincts, à savoir une Chronomat Automatic GMT 40 mm et une Chronomat 32 mm à trois aiguilles. La montre de chaque équipe dispose d’un cadran texturé, alternant des finitions mates et brossées horizontales, rappelant les lignes d’un terrain de rugby. Le design dynamique du cadran crée un jeu de lumière saisissant reflétant à la fois la force et l’élégance du rugby, sur le terrain comme en dehors.

La GMT 40 mm est limitée 250 pièces par pays avec un cadran dans la teinte signature de chaque pays. Chaque montre affiche fièrement le nom de la fédération dans sa langue locale. La fonction GMT, qui permet d’afficher un second fuseau horaire est pratique pour les supporters qui veulent suivre les matchs partout dans le monde.

L’ensemble des caractéristiques emblématiques de la Chronomat est présent sur cette montre, y compris la couronne type « oignon » et le bracelet Rouleaux. Le modèle GMT 40 mm est équipé du calibre Breitling 32 et dispose d’un second fuseau horaire, d’une réserve de marche de 42 heures et d’une étanchéité allant jusqu’à 200 m. L’écusson de chaque pays ainsi que les gravures « Six Nations Rugby » et « One of 250 » sont inscrites sur le boîtier et soulignent l’exclusivité de l’édition limitée.

L’édition limitée de la Chronomat 32 mm, la montre féminine emblématique de Breitling, est une nouveauté dans cette collection en apportant un design raffiné mais audacieux aux poignets des fans de rugby. Les modèles présentent des couleurs inédites dans les collections pour femmes et sont lancés en édition limitée de 75 pièces.

Les cadrans de la Chronomat 32 sont sublimés par des index en or jaune, qui ajoutent une note de sophistication et contrastent avec les couleurs vives. Le boîtier affiche l’écusson du paysainsi que les gravures « Six Nations Rugby » et « One of 75 ». Équipée par le Calibre Manufacture Breitling 77, un mouvement SuperQuartz réputé pour sa précision, la Chronomat 32 est étanche jusqu’à 100 m et certifiée COSC.

Avec cette nouvelle collection en édition limitée, chaque fan de rugby peut désormais trouver la Chronomat qui lui correspond, rassemblant tous les supporters autour d’une passion commune pour ce sport.

Lancée pour la première fois en 1983 en tant que montre officielle des Frecce Tricolori, la célèbre patrouille acrobatique italienne, la Chronomat est rapidement devenue un symbole du chic sportif polyvalent. Sa solidité et son design épuré ont attiré l’attention bien au-delà de l’aviation. Il s’agit de la montre préférée des pilotes automobiles, des équipes de régate et des athlètes de haut niveau. Au fil des décennies, la Chronomat a consolidé sa réputation de montre de sport la plus polyvalente de Breitling, aussi à l’aise dans les airs que sur terre et en mer.

Avec les éditions limitées Six Nations Chronomat, Breitling associe la riche histoire de la Chronomat aux plus grands championnats de rugby. Ces montres allient le design emblématique de la Chronomat à des éléments inspirés du rugby moderne, y compris des cadrans sur mesure et des détails spécifiques à chaque pays. Qu’il s’agisse de la GMT 40 mm avec ses deux fuseaux horaires ou du modèle pour femme 32 mm à l’esthétique à la fois élégante et sportive, la collection célèbre la dimension internationale et l’esprit intemporel du rugby.