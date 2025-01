On a testé les Kanto Audio Ren : Quand la Hi-Fi rencontre le home cinéma

Des enceintes de bibliothèque aussi conçues pour votre téléviseur.

Vous pensez peut-être qu’une paire d’enceintes de bibliothèque est aussi éloignée que possible des systèmes de home cinéma, mais la marque canadienne Kanto Audio dit le contraire. Les Ren à 599 € veulent être votre premier choix pour les films ainsi que pour la musique, avec une entrée HDMI afin qu’elles puissent fonctionner correctement avec les téléviseurs ainsi qu’avec les platines.

Leur look moderne et leurs options de couleurs accrocheuses les feront également se démarquer d’une barre de son traditionnelle ou d’une configuration de son surround devant votre téléviseur, et elles disposent des connexions filaires pour remplacer une pile de séparateurs hi-fi. Ainsi, même si elles n’ont pas l’intelligence de streaming des systèmes monobloc comme le Cambridge Audio Evo One ou le Ruark R410, il pourrait s’agir de la mise à niveau musicale polyvalente que vous attendiez. Voici leurs performances après un mois de tests.

Design & finition : livre ouvert

La plupart des enceintes bibliothèques sont carrées et, soyons honnête, un peu ennuyeuses. C’est formidable de voir Kanto mélanger un peu les choses avec des coins arrondis et des cônes de haut-parleurs fraisés. Les choses sont encore plus minimalistes une fois les grilles magnétiques des enceintes clipsées. Il n’y a qu’une LED d’activité (à intensité variable), un récepteur IR et une molette multifonction sur le haut-parleur principal, et l’autre est complètement nu.

Cela aide que notre unité de test soit arrivée dans une teinte orange très attrayante. Le blanc, le bleu, le gris et le noir sont également proposés ; tous ont une finition mate qui n’est pas la meilleure pour éliminer les empreintes digitales, mais nous allons quand même la privilégier par rapport aux placages en noyer et en bois sombre que la plupart des enceintes de bibliothèque ont tendance à privilégier.

Ce sont des engins substantiels ; on ne pourrait pas les installer sur une étagère légèrement plus fine, et elles n’auront pas l’air déplacés à côté d’un téléviseur de 55 pouces ou plus. Vous prévoyez de les placer sur votre bureau ? Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace de chaque côté de votre ordinateur portable ou de votre moniteur. Si vous envisagez un montage mural, vérifiez que ces supports sont bien ancrés.

Kanto propose une poignée de supports de bureau et de sol qui les compléteront bien, mais tant que vous obtenez les bonnes dimensions, rien ne vous empêche d’utiliser des supports génériques à la place. Il y a une généreuse bobine de fil d’enceinte dans la boîte, mais vous devez fournir vous-même tous les autres câbles.

Caractéristiques : branche, bébé

Mis à part les bornes de liaison des fils de haut-parleur, vous ne trouverez aucune connexion sur l’unité passive ; tout se trouve à l’arrière du haut-parleur actif, ce qui permet de minimiser l’encombrement des câbles. Doublement parce que vous pouvez échanger les canaux gauche et droit, plutôt que d’être obligé de toujours avoir l’unité active d’un certain côté.

Il existe la connexion RCA auxiliaire habituelle de 3,5 mm pour connecter une platine vinyle (à condition qu’elle dispose d’un préampli phono intégré) et des entrées optiques numériques, ainsi que l’USB-C pour la lecture numérique à partir d’un PC. Branchez un caisson de basses séparé dans le port dédié et les haut-parleurs redirigeront automatiquement tout en dessous de 80 Hz, aucune modification de paramètres n’est requise. Le port USB-A pour charger vos autres technologies est également un ajout intéressant.



Sans doute le port le plus utile ? HDMI. Connectez ces haut-parleurs à votre téléviseur et ils diffuseront le son de tout ce qui y est connecté – par exemple une console de jeux, un décodeur ou un lecteur Blu-ray – grâce à Audio Return Channel (ARC). Consumer Electronics Control (CEC) vous permet ensuite de contrôler le volume avec la télécommande de votre téléviseur. Une fonction de réveil automatique l’allume également avec votre téléviseur. Vous prendriez tout cela pour acquis dans une barre de son, mais l’inclusion ici fait de la Ren un véritable système polyvalent

La connectivité sans fil se fait uniquement via Bluetooth 5.3, avec le codec AAC de base. Si vous souhaitez une écoute haute résolution, elle devra provenir d’une source filaire.

Sans application compagnon pour compliquer les choses, l’échange de sources est géré via la grosse télécommande. Elle comporte des boutons pour chacun, ainsi qu’un réglage des graves et des aigus, des commandes de lecture et une bascule d’égalisation pour activer les modes d’amplification vocale et de nuit. Cela aurait été bien si vous n’aviez pas à fournir vos propres piles AAA.

Qualité sonore : corsé

Chaque enceinte Ren dispose d’un seul tweeter à dôme en soie de 1 pouce et d’un haut-parleur principal de 5,25 pouces, alimentés par une amplification de classe D de 100 W RMS (200 W en crête). Cela s’est avéré plus que suffisant lors de nos tests – un mélange de musique, de films et de jeux utilisant HDMI vers mon téléviseur, Bluetooth sur mon téléphone, USB-C vers un ordinateur portable et RCA vers une platine vinyle.

Ce ne sera pas un choc que le REN ait apporté un tout nouveau niveau de profondeur et de dimension aux films et aux émissions en streaming par rapport aux haut-parleurs intégrés de mon téléviseur. Il y avait une quantité généreuse de bas de gamme, tandis que la clarté des médiums était superbe pour le prix. Il n’a pas la précision ni l’impact d’un caisson de basses séparé, mais vous pourrez toujours en ajouter un plus tard si vous le souhaitez.

Vous obtenez ici une véritable séparation stéréo, pas le genre bidon que vous obtenez avec de nombreuses barres de son. Avec plus d’espace entre les haut-parleurs que notre configuration de barre de son habituelle, tout semblait beaucoup plus large et expansif, mais sans aucun effet sonore surround. Déterminez si vous êtes habitué aux effets Atmos comme nous avant de remplacer une configuration surround vieillissante par ceux-ci.

En déplaçant la Ren sur notre bureau, elles ont continué à impressionner avec des détails riches, des aigus nets et un volume suffisant. La basse de Need Me So de Mackie Gee était d’une qualité satisfaisante, sans que le haut-parleur principal ne submerge le tweeter lorsqu’il gérait les percussions. Que la taille du pilote, ainsi que le type et la quantité d’amplification, les aident à surpasser les paires amplifiées moins chères comme le Ruark MR1 MkII n’est pas une énorme surprise. Nous les plaçons également devant de nombreux mini-systèmes, y compris le système audio Orange Pyramid, plus cher.

Nous avons largement laissé les paramètres d’égalisation à leurs valeurs par défaut, car trop augmenter les basses commencerait à nuire au reste du mixage, et peu de mes pistes de test ont bénéficié d’aigus supplémentaires. Les ingénieurs du son de Kanto ont trouvé un excellent compromis qui convient à toute une gamme de genres.

Verdict : Kanto Audio Ren

Il est rare qu’un kit Hi-Fi polyvalent puisse rivaliser avec les équipements spécialisés – mais les Kanto Audio Ren réussissent en effet très bien cet exploit. Elles sont tout aussi confortables à côté de votre téléviseur que de votre platine vinyle, avec un son d’un impact impressionnant qui embarrassera de nombreuses barres de son – et épatera les haut-parleurs intégrés de n’importe quel écran. Ils disposent des connexions filaires et sans fil nécessaires pour gérer bien plus que de simples séparations de niveau débutant, et surtout, elles ressemblent à une paire stéréo, peu importe où vous les placez.

Bien sûr, vous renoncerez au son surround en les optant pour votre salon au lieu d’un système de cinéma maison dédié. L’ajout d’un caisson de basses séparé peut également coûter cher. Mais ce ne sont là que des arguties mineures pour ce qui est par ailleurs un système très abouti.

Si vous recherchez uniquement des haut-parleurs de bureau et que vous n’avez pas l’intention de brancher une télévision, il serait logique de rechercher un Ruark MR1 MkII et le YU6 de Kanto, les deux plus faciles à transporter. Mais pour une flexibilité maximale, celles-ci méritent votre attention.

L’avis de Stuff

Note : 5/5

Ces enceintes de bibliothèque disposent d’une connectivité compatible avec les téléviseurs et peuvent surpasser la plupart des barres de son. Les Kanto Audio Ren sont également élégantes sur un bureau et sont tout aussi dynamiques qu’une paire stéréo.