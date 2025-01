Harman Kardon Onyx Studio 9, un classique revisité

L’enceinte domestique emblématique d’Harman Kardon s’équipe désormais d’Auracast et d’un design élégant repensé pour s’adapter à tous les intérieurs modernes.

Ce classique revisité arbore un design rafraîchi qui rend hommage à la silhouette emblématique de ses prédécesseurs, tandis que la nouvelle technologie Constant Sound Field (CSF) en fait la meilleure enceinte Onyx Studio jamais conçue. Avec des fonctionnalités améliorées, dont Auracast pour une connectivité fluide et une batterie remplaçable directement par l’utilisateur, la Onyx Studio 9 offre des performances sonores supérieures. Grâce à une technologie d’auto-ajustement, le son s’adapte automatiquement à l’environnement pour une qualité optimale, quel que soit l’emplacement. Les paramètres avancés de l’égaliseur sont accessibles via l’application Harman Kardon ONE, offrant une personnalisation complète selon les préférences de l’utilisateur.





Le nouvel algorithme acoustique CSF de HARMAN mixe la musique sur les trois canaux de l’enceinte et la diffuse via chaque tweete, créant une immersion totale au cœur de chaque bande sonore. Auracast permet de connecter l’enceinte à une autre Onyx Studio 9 ou à toute enceinte compatible Auracast, pour une expérience audio encore plus immersive.

Cette Harman Kardon Onyx Studio 9 sera disponible en deux coloris, Noir Classique et Gris Pierre, au prix de 249€ à partir de février 2025 sur harmankardon.com.