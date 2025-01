Le Paris Saint-Germain et New Era lancent une collection capsule de casquettes

Le Paris Saint-Germain et New Era annoncent le lancement d’une collaboration exclusive qui marque le début d’une série de collections uniques. La première est une collection capsule de casquettes, désormais disponible dans une sélection de boutiques ainsi que sur internet.

Pièce maîtresse de cette collection, l’emblématique 59FIFTY de New Era se décline en deux coloris : un noir classique et une combinaison audacieuse de rose rouille et de noir. Les deux modèles présentent une base en coton noir ornée d’écussons du club surdimensionnés sur les panneaux de la casquette. À l’intérieur, une doublure en satin dévoile une carte de Paris qui permet aux fans d’emporter avec eux un petit morceau de la ville partout où ils vont.

S’inspirant du maillot emblématique du club alliant rose rouille et noir, la collection s’étend aux modèles classiques de New Era : la 9FORTY avec visière incurvée, la 9TWENTY au style déstructuré, ainsi que des bonnets et des bobs. Chaque pièce met en avant l’écusson et le nom du club accompagnés d’éléments graphiques célébrant Paris, sans oublier le drapeau New Era sur le côté gauche.

La collection sera disponible à la vente dans les boutiques New Era (www.neweracap.eu), les boutiques officielles du Paris Saint-Germain (store.psg.fr) et en ligne.