JBL Horizon 3, le réveil malin pour 2025

JBL a profité du CES 2025 pour présenter son tout nouveau JBL Horizon 3. Disponible en gris et noir, il sera lancé en mai 2025, au prix de 139,99 € sur le site JBL.com.

Conçu pour améliorer les cycles de sommeil même des plus agités, le JBL Horizon 3 associe une innovation réfléchie à un design élégant et épuré, créant ainsi l’ambiance parfaite pour toutes les chambres. Que ce soit pour se détendre après une longue journée ou pour se réveiller avec énergie, les modes d’éclairage et de son personnalisables permettent de créer une expérience sur mesure adaptée à tous les modes de vie. Une immersion sonore de qualité.



Délivré par deux transducteurs large bande de 3.8cm et renforcé par des radiateurs passifs doubles, le son remplit la pièce d’un son riche et profond. Grâce à la connectivité multi-enceintes via Auracast et la technologie Bluetooth 5.3, le JBL Horizon 3 garantit un appairage fluide avec les appareils JBL et Harman Kardon compatibles dans toute la maison. Que ce soit pour diffuser une playlist via Bluetooth ou écouter la radio, chaque instant est accompagné d’un son cristallin.

Doté d’un éclairage ambiant intuitif et de sons relaxants, comme les vagues de l’océan, il propose une alarme simulant le lever du soleil pour réguler les rythmes circadiens. Les sons inspirés de nature ajoutent une touche apaisante avant le coucher.

Grâce à la compatibilité avec l’application JBL One, l’expérience peut être enrichie par des réglages personnalisés des alarmes, de l’égaliseur et de l’éclairage, directement depuis un smartphone. Ses radios DAB+ et FM, ses alarmes doubles et sa molette de contrôle intuitive font du JBL Horizon 3 un appareil aussi personnalisable que fonctionnel.