Nintendo Switch 2 : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle console de jeu

Soyez honnête, qui aurait coché une surprise sur YouTube sur sa carte de bingo Nintendo Switch 2 ? La console de jeux tant attendue a peut-être fuité pire qu’une passoire au cours des dernières semaines, mais cela a quand même été un choc de voir Nintendo montrer le nouveau matériel dans son intégralité – et confirmer les rumeurs selon lesquelles elle serait plus grosse et plus costaude, et également rétrocompatible.

La Switch 2 ressemble beaucoup à la Switch OLED, mais avec un écran beaucoup plus grand et des contrôleurs Joy-Con assortis – qui se fixent désormais magnétiquement et sont noirs au lieu de rouge et bleu, mais conservent des accents colorés autour de leurs sticks analogiques dans un clin d’œil à la machine d’origine. Le joy-con droit dispose également d’un nouveau bouton C, dont la fonction est encore inconnue. Un clip montre un joy-con vertical sur le côté, faisant allusion à la fonctionnalité de la souris qui avait déjà fait l’objet de rumeurs.

La console elle-même est toujours hybride, fonctionnant en mode portable et s’insérant dans une station d’accueil pour jouer sur un écran plus grand. La béquille intégrée a été repensée et tout semble un peu plus arrondi et lisse que le Switch existant.

Nintendo a également confirmé que la Switch 2 permettra de jouer aux versions physiques et numériques des jeux Switch OG, avec un emplacement pour insérer les cartouches Switch 1.

Cela ne signifie pas que les jeux Switch 2 seront également disponibles – mais cela confirme pratiquement que le matériel sous-jacent sera une évolution du premier Switch, plutôt que quelque chose basé sur PC comme le Steam Deck de Valve. La société ne divulgue pas encore tous les détails, la page Web officielle de Switch 2 étant plutôt dépourvue d’informations. Une mise en garde indiquant que « certains jeux Nintendo Switch peuvent ne pas être pris en charge ou entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2 » apparaît également à l’écran pendant cette section de la vidéo, suggérant que vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux Switch jamais sortis.

La dernière partie de la bande-annonce montre ce qui pourrait bien être la première séquence de Mario Kart 9. Mario, Luigi, Bowser, Toad et Peach sont tous vus en train de courir sur ce qui ressemble à une version du circuit Mario Bros. sur le thème du désert (avec grille de départ). boîtes pour 24 pilotes, contre 12 habituellement dans la série), avant de passer à ce qui ressemble à un long tronçon d’autoroute – on se demande si la série pourrait tenter une sorte de monde ouvert reliant ses pistes emblématiques entre elles. Donkey Kong ressemble également davantage à la version vue dans le film Super Mario Bros.

Nintendo renversera correctement le morceau dans un flux Nintendo Direct le 2 avril. Nous attendons des détails complets sur le matériel, ainsi qu’un premier aperçu de la gamme de lancement – ​​qui, selon les fuites, pourrait inclure des ports d’exclusivités Xbox uniques comme Halo : The Master Chief Collection.

La Switch 2 partira en tournée d’avril à début juin, avec des escales en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie et en Asie. Les billets seront disponibles gratuitement lors d’un tirage au sort. Aucun indice pour l’instant si la console sera mise en vente une fois la tournée terminée.