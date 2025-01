Ce Leica SL3-S est le plus rapide des appareils photo Leica

Son capteur ultra rapide promet des aptitudes vidéo de premier ordre…

Les photographes qui photographient avec des Leica ont des normes très élevées – et cela est doublement vrai pour les professionnels qui gagnent leur vie en appuyant sur leurs déclencheurs. La société les a écoutés et a accordé à son SL3 une refonte axée sur la vitesse pour mieux attirer les amateurs de sport, de faune et d’action qui ne peuvent pas se permettre de manquer le moment.

Le Leica SL3-S est l’appareil photo le plus rapide jamais équipé du Red Dot, avec une prise de vue continue rapide de 30 images par seconde avec une mise au point automatique complète. C’est une sérieuse avancée par rapport au Leica SL3, qui plafonnait à 5 images par seconde avec un obturateur mécanique.

Un tout nouveau capteur CMOS plein format et un système de mise au point automatique aident le SL3-S à battre des records de vitesse. Le premier a une résolution de 24 MP, ce qui est peut-être inférieur au SL3 de 62 MP, mais il le compense avec les modes multi-shot de 48 et 96 MP. Ce dernier utilise un mélange de détection de phase, de détection d’objet et de détection de contraste, et devrait donc être aussi rapide à se verrouiller sur les sujets que ses rivaux (sans doute plus traditionnels).

Leica a également ajouté une nouvelle technologie d’identification du contenu, qui répond aux normes de la Content Authenticity Initiative (CAI) pour les photos. Les métadonnées infalsifiables garantissent que l’image n’a pas été altérée, ce qui peut s’avérer crucial pour les photojournalistes à une époque où les images générées par l’IA alimentent les fausses nouvelles.

Le boîtier entièrement métallique reprend sa résistance à la poussière et à l’eau IP54 du SL3 et continue de prendre en charge la collection d’objectifs à monture L de Leica, qui bénéficie de cinq niveaux de stabilisation d’image dans le corps. Il existe une plaque supérieure LCD pratique pour vérifier rapidement les paramètres, et l’écran tactile articulé de 3,2 pouces se trouve sous un viseur électronique de 5,76 m de points à 120 im/s. Leica a également modifié la disposition des boutons pour rendre la manipulation un peu plus facile.

À l’intérieur, le capteur plein format a une plage ISO de 50 à 200 000 et peut enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution de 6K. Il produira 5,9K RAW à 30 im/s vers un enregistreur externe via le port HDMI pleine taille. Les cartes CFexpress de type B peuvent avaler des séquences ProRes de 5,8K à 30 im/s, sans limite de longueur de clip. Bluetooth et Wi-Fi sont également intégrés pour des transferts de fichiers rapides via l’application Leica FOTOS. Les téléchargements Camera-to-Cloud via Adobe frame.io suivront plus tard, en 2025.

Le capteur plus petit a contribué à abaisser un peu la barrière à l’entrée par rapport au SL3. Le Leica SL3-S vous coûtera 5190 € – à comparer avec l’EOS R5 Mark II de Canon, le Nikon Z8 et le Sony A7R V.