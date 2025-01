CES 2025 : Dolby à fond dans le divertissement embarqué

À l’occasion du CES de Las Vegas, Dolby a présenté ses dernières innovations dans le secteur automobile, notamment un premier aperçu exclusif des derniers véhicules compatibles avecle Dolby Atmos et la première voiture au monde à intégrer le Dolby Vision et le Dolby Atmos.

Dolby a présenté ses dernières innovations dans le secteur automobile. Tout au long du CES, Dolby a mis l’accent sur son expertise dans le secteur automobile grâce à ses dernières collaborations avec des fabricants et fournisseurs de premier plan, ainsi que l’expansion de son catalogue de musique, livres audio, podcasts, et contenu A/V qui alimente le catalogue de divertissement dans les véhicules.



La croissance de Dolby dans le secteur automobile continue de s’accélérer après avoir fait ses débuts au CES en 2023. Au cours de 2024, Dolby a plus que doublé le nombre de fabricants automobiles qui intègrent Dolby Atmos, passant de 10 à plus de 20, dont des leaders du secteur comme Cadillac, Li Auto, Mercedes-Benz, Polestar, Rivian et Volvo Cars. Cela inclut également de nouvelles collaborations dévoilées cette semaine au CES, telles que Sony Honda Mobility, qui ont annoncé qu’ils vont supporter la technologie Dolby Atmos dans leur modèle EV, AFEELA.



Cette année, Dolby a profité du CES pour présenter les derniers véhicules compatibles avec le Dolby Atmos. Les visiteurs de la Dolby House, le hub de Dolby au CES, ont eu l’occasion d’être parmi les premiers à découvrir Dolby Atmos dans le tout nouveau système audio AKG à 19 haut-parleurs 2025 de Cadillac OPTIQ. Offert en standard aux clients, OPTIQ sera le premier de la gamme de véhicules de la marque à intégrer le Dolby Atmos.



Dolby travaille également en étroite collaboration avec des fournisseurs de systèmes d’exploitation et de DSP pour l’automobile, comme Analog Devices, Inc. (ADI), MediaTek, NXP Semiconductors et d’autres, afin de contribuer à un déploiement plus large de la technologie Dolby Atmos en voiture. Cela inclut notamment Texas Instruments, qui a annoncé au CES qu’il prendrait en charge le Dolby Atmos dans sa nouvelle famille de puces destinées aux constructeurs automobiles.



En outre, Dolby travaille avec ses partenaires pour montrer comment le Dolby Atmos peut être intégré dans plus de véhicules, y compris les produits audio automobiles de seconde main. Au CES, Pioneer a fait la première démonstration montrant comment le Dolby Atmos pourrait être utilisée dans une solution de marché seconde main avec un système d’enceintes à 4 canaux.



Le CES 2025 marque également une autre première pour Dolby dans le secteur automobile : le lancement du Dolby Vision en voiture. Alimenté par la même expérience HDR (gamme dynamique élevée) de pointe qui améliore nettement la qualité d’image, le Dolby Vision offre des images réalistes avec plus de couleurs, des noirs vraiment noirs, plus de luminosité et des détails incroyables. Le bénéfice pour le spectateur est réel, que ce soit pour des films, des séries, des jeux ou du sport en direct. Lors de présentations technologiques à destination des partenaires internationaux, Dolby a présenté la prochaine étape du divertissement en voiture avec une démonstration du premier véhicule au monde à proposer du Dolby Vision et du Dolby Atmos : le Li MEGA de Li Auto.