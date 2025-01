CES 2025 : Acer présente ses ordinateurs portables Nitro V

Ces ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme contiennent des GPU plus anciens pour les rendre plus abordables.

La période des vacances peut nous laisser une sensation de légèreté dans la poche, mais la présentation d’Acer au CES apporte de bonnes nouvelles pour les joueurs sur PC économes à la recherche de nouveau matériel bon marché. La série Acer Nitro V est une toute nouvelle gamme d’ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme, disponibles en plusieurs tailles et configurations d’écran. Sans oublier que chacun est livré avec trois mois de PC Game Pass de Microsoft inclus, il n’est donc pas nécessaire de débourser quoi que ce soit en jeux avant la nouvelle année.

En tête de ligne se trouvent les modèles Nitro V AI, disponibles en éditions 14 pouces, 16 pouces et 17 pouces et alimentés par les nouveaux processeurs AMD Ryzen AI 7 350. Ce processeur Zen 5 est conçu dans un souci d’efficacité de l’IA et de faible consommation d’énergie, alors attendez-vous à une expérience fluide lors de l’utilisation de l’IA générative ou de jeux basés sur l’IA, ainsi qu’à une autonomie de batterie décente.

Ces modèles sont équipés de GPU pour ordinateurs portables Nvidia GeForce RTX 4050 – qui, si les rumeurs sont exactes, devraient devenir « de dernière génération » du jour au lendemain, alors que Nvidia se prépare à lancer ses puces graphiques de la série 5000. Néanmoins, le 4050 est un produit connu, ce qui signifie qu’il sera suffisant pour s’en tenir aux jeux en 1080p. Il prend en charge le lancer de rayons pour les effets d’éclairage sophistiqués et la mise à l’échelle DLSS pour ceux qui cherchent à exécuter Cyberpunk 2077 avec tout en mode « ultra ».

Les acheteurs pourront configurer leurs modèles avec jusqu’à 32 Go de SDRAM DDR5, jusqu’à 2 To de stockage SSD et des écrans LCD allant de 1920 × 1080 à 2560 × 1600, selon le modèle.

Le Nitro V 17 AI haut de gamme sera disponible en Amérique du Nord à partir de juillet et dans le reste du monde à partir de juin, à partir de 1299 €, tandis que le modèle le moins cher, le Nitro V 14 AI, sera disponible en Amérique du Nord à partir de juillet et dans le reste du monde à partir d’avril, au prix de 1099 €.

Disponibles à côté de ces ordinateurs portables, on trouve l’Acer Nitro V 15 AI légèrement inférieur (alimenté par des processeurs AMD Ryzen 7 plus anciens) et l’Acer Nitro V 15 (alimenté par un processeur Intel Core 7 ou Core 5 et un ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 4050). GPU). Ce seront les modèles les plus abordables de la série, à partir de 849 €.