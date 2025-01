CES 2025 : Roborock révolutionne le lavage avec sa technologie Zeo-cycle

Roborock officialise au CES 2025 le lancement de sa gamme de lave-linge séchants intelligents : Zeo One, Zeo Lite et Zeo Mini. Ces trois modèles intègrent la technologie exclusive de séchage basse température Zeo-cycle, promettant une nouvelle ère pour l’entretien du linge.



Contrairement aux méthodes traditionnelles, la technologie Zeo-cycle capture efficacement l’humidité des vêtements sans chaleur excessive grâce aux propriétés d’absorption supérieures de la zéolite. Un système unique de double circulation d’air assure un séchage rapide et efficace à basse température (environ 50°C contre 70°C pour un sèche-linge à condensation), préservant ainsi les fibres et les couleurs. Un mode spécial à 37°C est dédié aux lainages et aux soies, garantissant un séchage doux sans rétrécissement ni décoloration, pour des vêtements prêts à porter immédiatement.



Les trois modèles présentés au CES 2025 – Zeo One, Zeo Lite et Zeo Mini – intègrent tous la technologie Zeo-cycle.

• Zeo One : destiné aux utilisateurs exigeants en quête de performance et d’innovation, le Zeo One offre une capacité de lavage de 10 kg et de séchage de 6 kg. Il est doté d’une technologie antibactérienne aux ions d’argent pour une stérilisation jusqu’à 99,99% et d’un mode lavage à l’air à 60°C pour éliminer les odeurs tenaces. (visuels)

• Zeo Lite : idéal pour ceux qui recherchent praticité et performance, le Zeo Lite propose une version plus abordable que le Zeo One, tout en gardant les mêmes capacités et fonctionnalités essentielles. (visuels)

• Zeo Mini : conçu pour les parents soucieux de l’hygiène du linge de bébé et les sportifs, le Zeo Mini offre une capacité de lavage de 1 kg et de séchage de 0.6 kg. Certifié TUV pour la sécurité des bébés, il propose des programmes spécifiques pour les textiles délicats comme la soie. (visuels)

Roborock a également présenté un prototype de lave-linge intégrant une technologie de lavage à la mousse, laissant entrevoir les futures innovations de la marque. Les lave-linge séchants Roborock seront disponibles avant la fin du premier semestre 2025 en Europe. Leurs prix officiels seront annoncés prochainement.