CES 2025 : Le nouveau projecteur de LG fait également office de haut-parleur et de lampe

Cela peut sembler à un combo étrange, mais ce gadget 3-en-1 innovant est parfait pour les petits espaces modernes.

LG a dévoilé un projecteur révolutionnaire au CES 2025 : un appareil élégant et multifonctionnel qui combine un projecteur, un haut-parleur Bluetooth et… une lampe d’ambiance LED ?

Le PF600U, comme on l’appelle également, allie fonctionnalité et esthétique, en s’inspirant de l’élégance d’un lampadaire. Sa conception sur pied garantit qu’il s’intègre sans effort dans n’importe quelle pièce, plutôt que d’équilibrer maladroitement un projecteur sur une étagère ou un trépied.

Inspiré du design d’un lampadaire, son pied élégant assure une utilisation intuitive et s’intègre à tout type d’intérieur. Avec une résolution Full HD (1920 x 1080), une luminosité de 300 lumens ANSI et le système LG webOS pour le streaming OTT, ce projecteur garantit une expérience de divertissement de qualité supérieure. Ses haut-parleurs dotés de radiateurs passifs offrent un son riche et immersif, tandis que l’éclairage LED d’ambiance propose neuf couleurs et cinq niveaux d’intensité. Grâce à sa tête inclinable à 110 degrés et à la correction automatique de l’écran, ce modèle s’adapte à de multiples activités, des soirées cinéma aux moments musicaux conviviaux.

Un CineBeam S

Le PF600U est accompagné du CineBeam S (modèle PU615U), le projecteur 4K à ultra courte focale (UST) le plus compact de LG à ce jour.

Bien que de plus petite taille, il offre une résolution 4K UHD impressionnante (3 840 x 2 160) et 500 lumens ANSI de luminosité, couvrant 154 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 pour des visuels époustouflants. Sa capacité de focale ultra courte projette des images allant de 40 à 100 pouces avec un dégagement mural minimal, optimisant ainsi l’espace sans sacrifier l’immersion.

Le CineBeam S présente une finition métallique moderne et des haut-parleurs stéréo intégrés améliorés par Dolby Atmos. Des fonctionnalités telles que le réglage automatique de l’écran, le réglage de la couleur des murs et la mise à l’échelle/le changement d’écran simplifient la configuration, ce qui le rend idéal pour les maisons avec des dispositions uniques ou des surfaces murales non conventionnelles.

« Grâce à la polyvalence 3-en-1 du PF600U et au design compact à focale ultra-courte du CineBeam S, LG établit de nouvelles normes en matière de projecteurs lifestyle qui répondent à divers espaces et demandes des utilisateurs », a déclaré YS Lee, vice-président de LG Media. Solutions de divertissement.

Les projecteurs innovants de LG annoncent une nouvelle ère de divertissement à domicile multifonctionnel, offrant aux utilisateurs la flexibilité et le style adaptés à leur style de vie dynamique.