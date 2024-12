Cette caméra de sécurité offre 360 ​​jours d’autonomie pour moins de 100 €

La dernière caméra de sécurité intelligente d’Imou peut durer 360 jours avec une seule charge, ou ajouter un panneau solaire pour une énergie illimitée.

Même si aménager votre maison avec des gadgets intelligents peut vous faciliter la vie, cela pose un gros problème : la recharge. De nombreux appareils domestiques intelligents fonctionnent sur batterie, vous devez donc les recharger. Mais cette nouvelle caméra de sécurité intelligente extérieure panoramique et inclinable d’Imou va être difficile à mettre en panne. Elle offre une vaste batterie tenant 360 jours et un panneau solaire en option pour un jus illimité – le tout pour moins de 100 €

La Cell PT d’Imou offre une résolution 2K QHD, capturant des images nettes et détaillées, que ce soit au milieu de la journée ou dans l’obscurité totale à l’extérieur. La caméra offre une vision nocturne couleur jusqu’à 20 mètres et bascule intelligemment entre les modes selon que vous souhaitez de la couleur tout le temps ou uniquement pendant les événements détectés pour économiser de l’énergie. Il effectue des panoramiques, des inclinaisons et des zooms, offrant une couverture à 360°.

Cette caméra est 100 % sans fil avec une lourde batterie rechargeable de 15 000 mAh. Elle tient jusqu’à 360 jours avec une seule charge. Vous n’avez pas envie de monter à une échelle chaque année ? Associez-la au panneau solaire en option pour 10 € supplémentaires et il fonctionnera indéfiniment – ​​la sécurité ultime à installer et à oublier. Même l’installation ressemble à un jeu d’enfant, avec un support et une résistance aux intempéries IP66.

La caméra Cell PT dispose également d’une détection de personne alimentée par des algorithmes vidéo, d’un suivi automatique pour garder les intrus potentiels dans le cadre et d’une fonction de conversation bidirectionnelle qui vous permet de traiter avec les chauffeurs-livreurs (ou les voisins curieux) directement depuis votre téléphone. Les options de dissuasion active incluent une sirène de 110 dB et des projecteurs, afin que les visiteurs indésirables ne restent pas longtemps.