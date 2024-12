Duux renouvelle sa gamme de purificateurs d’air avec Bright 2

Duux, spécialiste néerlandais du traitement de l’air, présente Bright 2 (159,99 €), une version améliorée de son purificateur d’air Bright.

Au-delà de son nouveau design, ce produit se distingue de son prédécesseur par des performances améliorées et un contrôle depuis l’application Duux Smart 2, qui permet de mettre au point des programmes et scénarios de mise en marche. Si le purificateur d’air Bright 2 présente un design plus élaboré, incorporant désormais des touches de gris, Duux a de nouveau conçu un produit petit et discret, s’intégrant parfaitement dans n’importe quelle pièce de vie.



En termes de performance, il présente une capacité de nettoyage de 210 m3 par heure CADR (Clean Air Delivery Rate), le rendant idéal pour les espaces jusqu’à 42 m², là où le Bright convenait plus à des pièces de 27m². Bright 2 consomme également moins d’électricité que son prédécesseur, celle-ci atteignant désormais un maximum de 23 W contre 47 W auparavant. Quant au niveau sonore, il est compris entre 30 et 62 dB et celui-ci a été considérablement réduite par rapport à la version précédente.



Bright 2 garantit une efficacité d’élimination des particules polluantes (odeurs de cuisine, poussière, acariens, etc.) grâce à sa triple couche de protection, contenant un filtre Pre, un filtre HEPA H13 et un filtre à charbon actif. Il purifie l’air d’une pièce entière en seulement 20 minutes.



En outre, le purificateur d’air ajuste automatiquement la vitesse du vent en fonction de la qualité de l’air mesurée par le capteur laser PM2,5, les particules fines qui contribue notamment au développement de maladies chroniques (cardiovasculaires, respiratoires, etc.). Il peut également être réglé sur le mode automatique, qui ajuste la vitesse et les performances du ventilateur en fonction de la quantité de pollution détectée par le capteur de PM2.5. Au total, Bright 2 dispose de 3 vitesses.



À l’instar du Bright, Bright 2 présente sur sa face supérieure un écran tactile numérique à LED pour le faire fonctionner, ainsi qu’un indicateur de durée de vie du filtre indiquant à quel moment le remplacer. L’application Duux Smart offre un usage optimal de cet appareil connecté. En connectant Bright 2 au Wifi, l’utilisateur dispose d’encore plus de fonctionnalités telles que le déclenchement à distance, un indicateur pour la qualité de l’air, ou encore la création et la gestion de programmes et de scénario de fonctionnement.

Bright 2 est également compatible avec des assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant.