La nouvelle Speedmaster Pilot d’Omega vous fera sentir comme dans Top Gun

On veut désespérément la nouvelle Omega Speedmaster Pilot, même si elle n’est pas faite pour nous.



Soyons clairs : pas besoin d’être pilote pour avoir envie de porter cette montre. Même si, nous concernant, ce qui se rapproche le plus d’un cockpit est le siège côté hublot d’une compagnie aérienne low cost. Mais quand Omega a dévoilé hier la Speedmaster Pilot, nous avons ressenti comme une attraction magnétique.

Ce nouveau modèle Speedmaster est chargé d’histoire. La Speedmaster Pilot tire son ADN de la Speedmaster de 1957, le « choix du pilote » original des aviateurs de l’US Air Force. Cette version moderne, avec son boîtier en acier inoxydable de 40,85 mm et sa finition mate, est une déclaration d’amour à l’aviation du milieu du siècle dernier tout en restant résolument moderne.



La lunette en aluminium conserve la marque patrimoniale « Dot Over Ninety » de la Speedmaster, un clin d’œil à son passé, tandis que la conception robuste est évidemment au rendez-vous. Ce qui distingue vraiment cette montre, c’est son cadran inspiré du cockpit. La surface noire mate est ornée de marqueurs Super-LumiNova audacieux, garantissant une lisibilité parfaite dans des conditions de faible luminosité. Les sous-cadrans jumeaux – une beauté opaline à 3 heures qui imite un indicateur de « taux de combustion » et un autre à 9 heures, stylisé comme une cible de cockpit – sont des œuvres d’art fonctionnelles. Leurs détails orange et jaune évoquent les commandes d’un avion de chasse d’époque.

Ce chef-d’œuvre est animé par le calibre Co-Axial Master Chronometer 9900 d’Omega certifié METAS, offrant une résistance aux champs magnétiques et une précision inégalée.

Pour ceux qui ont la chance de l’enfiler, le confort est assuré. Le bracelet en acier inoxydable comprend le système de libération confortable breveté d’Omega, tandis qu’un bracelet NATO supplémentaire, renforcé de fils KEVLAR, offre une polyvalence au pilote Top Gun qui sommeille en chacun de nous.

L’étanchéité de 100 m n’est peut-être pas nécessaire pour les aviateurs, mais elle est réconfortante pour les rêveurs enclins à éclabousser dans les flaques d’eau.

Cette montre n’est pas conçue pour les passionnés du travail à domicile, et elle ne le sera probablement jamais. Mais cela n’empêche pas de le vouloir – désespérément.

L’Omega Speedmaster Pilot est désormais disponible au prix 10400 € sur le site Web d’Omega.