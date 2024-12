Ford réivente son Puma avec le Nouveau Gen-E Électrique

Le nouveau Puma Gen-E propose, pour la première fois aux clients de la voiture la plus vendue de Ford en Europe la possibilité, de passer à un modèle 100%électrique.



Ford présente aujourd’hui le tout nouveau Puma Gen-E 100% électrique, apportant pour la première fois une conduite sans émissions au modèle le plus vendu de la marque en Europe.



La version électrique Gen-E offre une expérience de conduite dynamique (0 à 100 km/h en 8 secondes) et une autonomie allant jusqu’à 376 km (charge complète) et 523 km en ville2. Avec une consommation de seulement 13,1 kWh/100 km et une recharge rapide de 100 kW (10% à 80% en 23 minutes, soit 124 km d’autonomie en 10 minutes), les longs trajets comme les déplacements quotidiens sont facilités.





Le Puma Gen-E intègre également un espace de rangement innovant. Le coffre MegaBox devient GigaBox, offrant près de 523 litres jusqu’au cache bagage ( de 574 litres jusqu’au ciel de toit) de capacité de rangement, surpassant même certains modèles beaucoup plus grands. Un compartiment avant de 43 litres optimise l’espace libéré par l’absence de moteur thermique, idéal pour ranger des accessoires ou le câble de recharge, et augmente la capacité totale de rangement à un volume record de 566 litres (617 litres si coffre jusqu’au ciel de toit).



Le style extérieur conserve l’esprit sportif de la génération actuelle du Ford Puma EcoBoost, avec des éléments aérodynamiques optimisé. Une nouvelle calandre audacieuse en forme de “bouclier” s’inspire du SUV électrique Ford Mustang Mach-E. Le design est complété par un aileron arrière plus efficient et des jantes en alliage uniques, optimisant l’efficacité aérodynamique du véhicule.





L’intérieur du Puma Gen-E se distingue par un design entièrement numérique avec deux écrans haute définition. Le système d’info-divertissement SYNC 46, équipé de la navigation7 connectée au cloud, offre un avantage dans la gestion du trafic urbain. Les intégrations sans fil Apple CarPlay et Android Auto8 permettent de synchroniser facilement applications et informations, tandis qu’Alexa Built-in9 offre des commandes vocales pratiques. La nouvelle console centrale flottante offre un espace de rangement supplémentaire pour les objets personnels qui encombraient autrement les poches. L’accoudoir coulissant permet de trouver la position la plus confortable lors des longs trajets, et la recharge sans fil intégrée10 assure que les téléphones soient pleinement chargés à la fin du voyage.



La Puma Gen-E est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui et les livraisons commenceront au printemps 2025.