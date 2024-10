Voici peut-être le meilleur lecteur de musique portable que l’on puisse acheter

Le nouveau SP3000M d’Astell & Kern est un lecteur de musique portable dédié conçu pour diffuser vos morceaux dans la plus haute résolution.

Bien que vous puissiez stocker et écouter tous vos morceaux sur les derniers smartphones, ils ne peuvent tout simplement pas combler le vide laissé par un lecteur de musique portable dédié. Oui, nous parlons d’appareils comme le Sony Walkman ou l’iPod, désormais abandonné. Mais la dernière version d’Astell & Kern pourrait être le meilleur lecteur que l’on puisse acheter, même s’il s’agit d’un lecteur haut de gamme.

Le SP3000M fait suite à un SP3000 déjà stellaire, mais dans un boîtier plus petit, plus léger et sans doute plus raffiné. Cette chose est minuscule par rapport à son prédécesseur, mais Astell & Kern y a rassemblé toutes les bonnes choses sans compromis. Il est doté de la conception de circuit audio HEXA primée de la marque, ce qui est une manière élégante de dire qu’il divise les signaux numériques et analogiques pour les empêcher d’interférer les uns avec les autres. La plupart des lecteurs audio numériques mélangent simplement les deux, ce qui génère ce petit bruit dont personne ne veut.

Astell & Kern a conservé sa signature de protection plaquée argent, qui agit essentiellement comme une forteresse pour le bloc audio, le protégeant de tous les suspects habituels comme les interférences électromagnétiques et le bruit. La différence ici est qu’il utilise de l’argent hautement conducteur et de haute pureté, ce qui est censé pousser les performances encore plus loin. La quantité de cela que vous remarquerez sur votre liste de lecture quotidienne est discutable, mais c’est ce genre de détails qui affaiblissent les audiophiles.

Sous le capot, ce SP3000M est livré avec un processeur Snapdragon 6125 Octa-core, associé à 8 Go de mémoire DDR4. C’est le double de ce que l’on trouve dans la plupart des DAP, ce qui fait de ce lecteur plus qu’un joli visage. L’interface utilisateur semble fluide et on a le sentiment que ce joueur peut gérer tout ce que vous lui lancez. Autonomie de la batterie ? Environ 20 heures avec une seule charge, et la charge ne prend que 2,5 heures environ.

Le SP3000M est disponible dès maintenant, vous pouvez donc vous rendre chez Astell & Kern et en acheter un pour 2600 €. C’est beaucoup d’argent pour un appareil qui ne fait que lire de la musique, mais il s’agit peut-être de l’un des meilleurs lecteurs de musique portables du marché.