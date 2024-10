Marantz dévoile la plus belle enceinte sans fil que vous puissiez trouver

Marantz propose une nouvelle enceinte sans fil haut de gamme, et ce pourrait être l’une des plus belles.

Les enceintes sans fil haut de gamme ne manquent pas. Mais ce avec quoi on a parfois du mal, c’est d’en trouver une qui soit belle ou qui corresponde à la décoration de notre chambre. Mais on pense que la dernière version de Marantz est la plus belle enceinte sans fil que vous puissiez trouver.

Avec sa forme circulaire épurée et son hublot emblématique de Marantz, cette enceinte est comme une véritable pièce de décoration. Le design évoque pratiquement le luxe, mais d’une manière subtile et intemporelle. Le style esthétique de l’Horizon ne s’arrête pas à la finition de son tissu. Marantz la propose en trois couleurs élégantes : Midnight Sky, Moon Ray et Marantz Champagne, chacune associée à une base en marbre naturel. Un trépied en noyer américain est également disponible en accessoire.

Bien entendu, Marantz n’a pas non plus lésiné sur la technologie. L’Horizon est construit autour d’un puissant noyau d’amplification Marantz Rise, délivrant une puissance de sortie de 310 W. C’est plus que suffisant pour remplir une pièce. La configuration du haut-parleur sans fil comprend un caisson de basses central de 165 mm, deux tweeters de 25 mm et trois haut-parleurs large bande de 50 mm, tous alimentés par ces FET GaN sophistiqués pour une efficacité et une faible distorsion.

La Marantz MirageTM DSP vous permet d’ajuster le son à votre guise, ce qui facilite le passage du jazz doux pour un dîner aux basses qui font claquer la poitrine. Et si vous aimez que tout reste connecté, l’Horizon vous offre AirPlay 2, Bluetooth, HDMI eARC et même USB-C. Si vous souhaitez vous lancer dans une configuration multiroom, la plate-forme HEOS de Marantz en fait un jeu d’enfant.

Pour ceux qui ont envie d’encore plus de punch, il existe la Grand Horizon. Elle augmente la puissance à 370 W, dispose d’un subwoofer plus grand de 200 mm et ajoute quelques haut-parleurs supplémentaires au mix. C’est le choix de tous ceux qui ont un grand espace à remplir ou qui veulent simplement dire : « Oui, j’ai besoin de tout ce son ».

Le Marantz Horizon sera disponible à partir du 14 janvier 2025, au prix de 3800 €. Si vous avez les poches plus profondes et avez soif d’encore plus de puissance sonore, la Grand Horizon vous coûtera 6000 €. Vous pouvez les obtenir chez certains détaillants ou directement auprès de Marantz.