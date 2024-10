Insta360 Ace Pro 2, une caméra d’action 8K alimentée par l’IA

Place à une toute nouvelle caméra d’action 8K alimentée par l’IA, l’Ace Pro 2. Une caméra d’action grand angle offrant une qualité d’image inégalée, une capture plus intelligente et plus facile grâce à l’IA, un son amélioré et un design optimisé pour les actions les plus extrêmes. L’Insta360 Ace Pro 2 est disponible en pack standard pour 449,99 € sur Insta360.com.

Il s’agit là toute première caméra d’action équipée d’une double puce d’IA pour des améliorations de performance significatives. Co-conçue avec Leica, elle offre de réelles améliorations de performance grâce à une double puce d’IA révolutionnaire, une première pour une caméra d’action, et une imagerie de pointe grâce à un nouveau capteur 1/1,3″ 8K, ainsi qu’un objectif Leica SUMMARIT avec un champ de vision de 157º. Les créateurs peuvent profiter de vidéos plus fluides avec des fréquences d’images plus élevées en 8K à 30 ips et en 4K à 60 ips avec Active HDR, PureVideo pour une excellente performance en basse lumière, à un écran tactile rabattable plus grand de 2,5″, et plus encore.

Cette caméra d’action utilise la technologie d’IA avancée d’Insta360 pour offrir une expérience plus intelligente, du tournage au partage. Des fonctions innovantes telles que la possibilité de mettre en pause ou d’annuler un enregistrement, le contrôle gestuel et vocal, l’édition automatique et le nouvel assistant IA de moments forts transforment complètement l’expérience pour les créateurs. Sans plus de flux de travail complexes, tout le monde peut profiter d’une manière plus simple de filmer et passer plus de temps immergé dans les moments qu’ils aiment.”