Eufy gomme la frontière entre jour et nuit avec sa caméra eufyCam S3 Pro

La nouvelle caméra eufyCam est équipée du dernier cri technologique en matière de vision nocturne des couleurs, associé à la charge solaire ultra-efficace et à des capacités de détection par radar avancées.



Eufy lance aujourd’hui la dernière-née de sa gamme primée eufyCam series, la caméra eufyCam S3 Pro, dotée de la technologie de vision nocturne en couleurs MaxColor Vision. « La eufyCam S3 Pro ne présente aucune faiblesse de nuit comme de jour. », se félicite Frank Zhu, Directeur général de eufy. « Cette caméra offre une qualité d’image élevée et un niveau de performance constant, tout en plaçant la barre encore plus haut avec l’intégration de notre technologie MaxColor Vision. Nous avons conçu la eufyCam S3 Pro avec le plus grand soin pour que vos proches soient protégés en permanence ».

La technologie MaxColor Vision est associée à un capteur CMOS 1/1,8 pouces, une ouverture de F1.0 et un processeur de signal d’image (ISP) fonctionnant avec une IA. L’ensemble parvient à se jouer de l’obscurité la plus totale pour offrir des couleurs réalistes et des images très précises, 24h/24 et 7j/7 ». La eufyCam S3 Pro dispose d’un projecteur adaptatif qui, une fois activé par un capteur, renforce la clarté nocturne de manière plus intelligente. Il procède à des réglages automatiques en temps réel pour offrir un éclairage optimal, qui assure en permanence la meilleure qualité d’image possible et une consommation d’énergie moindre.

Après déclenchement du projecteur pendant le visionnage d’images prises en direct, l’utilisateur peut se servir de l’application eufy pour régler la luminosité afin de pouvoir observer la zone cible avec une plus grande précision. Double détecteur PIR (radar + infrarouge passif) La caméra eufyCam S3 Pro dispose également de capacités de détection par radar et infrarouge passif. Cette technologie repose sur un algorithme de pointe qui filtre la détection des mouvements naturels, qu’il s’agisse du passage d’insectes, de la pluie ou du vent. Ce système permet d’écarter les faux positifs et notifications associées avec un taux de précision allant jusqu’à 99%.

Cet appareil intègre un panneau solaire doté de la technologie SolarPlus 2.0. Une innovation 50% plus efficace que les précédents panneaux solaires : elle permet à la caméra eufyCam S3 Pro de rester chargée à 100% avec seulement une heure de lumière naturelle par jour. En cas de couverture nuageuse importante, cette caméra peut tirer parti de son autonomie 365 jours par an grâce à sa batterie 13 000 mAh. Un panneau solaire amovible est également proposé, à connecter par voie filaire à la eufyCam S3 Pro pour profiter d’une charge solaire supplémentaire.

La caméra eufyCam S3 Pro est munie d’un double micro qui capture la voix humaine avec une grande précision jusqu’à 8 mètres. Une modélisation basée sur une IA contribue à filtrer les bruits de fond. Il est par ailleurs possible de programmer le déclenchement par mouvements d’une sirène ou d’avertissements vocaux, afin de dissuader d’éventuels intrus tentant une incursion sur la propriété.

En droite ligne avec les valeurs de eufy, la eufyCam S3 Pro stocke en local par défaut et permet d’accéder aux contenus sans frais d’abonnement mensuel. Les particuliers qui synchronisent la eufyCam 3 Pro et le Homebase S380 profiteront de la détection faciale et corporelle de l’IA BionicMind (apprentissage automatique) ainsi que d’une mémoire extensible jusqu’à 16 To (la eufyCam S3 Pro dispose de 16 Go d’espace en local).



eufyCam S3 Pro 2 caméras et HomeBase S380 : 649 €

eufyCam S3 Pro 3 caméras et HomeBase S380 : 849 €

eufyCam S3 Pro 4 caméras et HomeBase S380 : 999 €