Essai – MG4 XPower, la GTI 2.0

Plus besoin de vous présenter le MG du renouveau. Née sous blason britannique, la marque a évolué grâce aux capitaux chinois et est rapidement devenue un acteur majeur de la mobilité hybride et électrique. Les fondamentaux ayant été posés, il est temps de passer à la vitesse supérieure : celle du plaisir de conduite, valeur historique de MG. Démonstration avec cette MG4 XPower. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

En moins de 7 ans, MG a réussi son retour en Europe, devenant un acteur de la mobilité hybride et électrique. Récemment, la marque a même réussi à dépasser Tesla en volume de ventes de voitures électriques, grâce notamment à la MG4, une compacte qui rivalise avec les Renault Megane E-Tech et autres VW ID.3. Nous l’avions essayé, apprécié son style tranché, ses prestations fort correctes grâce à un châssis bien conçu et un moteur électrique de 204 chevaux, son autonomie convaincante et son tarif placé. Il était temps de passer à la vitesse supérieure avec la version XPower, pour tenter de convaincre que motorisation électrique et plaisir de conduite ne sont pas incompatibles.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas mal de choses : si l’allure générale change peu (le bouclier avant est différent), la version XPower se distingue d’une MG4 standard par ses jantes de 18 pouces et ses gros étriers de freins colorés en orange (bon, ok, ils sont factices). L’intérieur est également un peu différent, avec notamment de jolis sièges en cuir et Alcantara qui offrent un meilleur maintien.

Et sous le capot ?

Mais le meilleur se trouve sous le capot. Une MG4 standard offre un moteur de 204 ch et 250 Nm de couple ; la version XPower embarque deux moteurs (c’est donc une 4 roues motrices) pour sortir 435 chevaux et 600 Nm de couple ! De fait, les performances sont sublimées avec notamment un 0 à 100 km/h qui descend de 7,9 à 3,8 secondes ! (c’est le temps d’une Ferrari 360 Modena Spider). Bien entendu, les freins, la direction et les suspensions sont optimisées par rapport à une MG4 standard. La batterie de 64 kWh garantit 385 km d’autonomie ; la vitesse de recharge peut atteindre 140 kW en DC.

Et au volant, ça donne quoi ?

L’intérieur souffle le chaud et le froid avec pas mal de plastiques, mais c’est aussi la rançon d’un tarif serré. Ce qui compte le plus, c’est que la position de conduite soit bonne (c’est le cas) et que l’ergonomie le soit aussi (ça l’est, quasiment, puisqu’il faut un peu de temps pour comprendre toute la logique de l’info-divertissement). Une fois en route, la MG4 XPower, sachant que l’on a 435 chevaux sous le pied, séduit d’abord par sa douceur, sa facilité et son confort de conduite : une véritable bombinette du quotidien, parfaite dans les trajets boulot-dodo. Et puis, on découvre des endroits où l’espace se fait plus généreux et moins fréquenté. La MG4 XPower dévoile ainsi sa double personnalité : les accélérations sont celles d’un dragster et les reprises sont du même tonneau. Le châssis confortable reste rigoureux, avec une prise de roulis maîtrisée, des freins mordants. Sur la route, en conservant un niveau de prudence raisonnable, on se dit que l’on a retrouvé l’esprit des GTI d’antan, les pétarades à l’échappement en moins (reste la question d’un usage sur circuit, mais est-ce que cette auto est vraiment faite pour ça ?). Enfin, l’autonomie dépasse les 300 kilomètres en usage mixte, avec des recharges plutôt rapides. Carton plein, non ?

Son point fort ?

Il ne reste plus beaucoup de concurrentes thermiques et celles-ci vont souffrir d’un malus confiscatoire, supérieur… au prix de la MG4 XPower, affichée à 35490 €. Les accélérations d’une Ferrari, la polyvalence d’une compacte, le tout à un tarif imbattable. Qui dit mieux ? Tout simplement personne !

Les chiffres clé

Moteur : deux électrique synchrone a aimant permanent

Cylindrée : – cm3

Puissance : 435 ch

Couple : 600 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1800 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 3,8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 18,7 kWh /100 / 20 kWh/100

Prix : gamme MG4 à partir de 24990 €, version XPower à partir de 35490 €.

Le verdict de Stuff

Cette XPower impressionne et démontre que la stratégie de MG est complète. On vous reparle bientôt de deux additions à la gamme, la MG3 Hybrid, citadine aux prestations étonnantes, ainsi que le Cyberster, roadster renouant avec l’esprit originel de la marque…