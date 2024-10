Alarmo, un réveil matin malin signé Nintendo

Pour une nouvelle Switch, vous devrez encore attendre. Mais vous pourrez aussi vous réveiller au son de l’étonnant réveil musical dévoilé par Nintendo, l’Alarmo. Un réveil interactif conçu pour apporter une touche de Nintendo chez vous, dans votre quotidien.

Le réveil musical de Nintendo : Alarmo est un réveil interactif doté d’un capteur qui réagit à vos mouvements. Conçu pour apporter une touche du charme de Nintendo à votre quotidien, il intègre des scènes tout droit venues de Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 et Ring Fit Adventure. Se réveiller peut être amusant ! Des scènes tirées de Mario Kart 8 Deluxe et d’Animal Crossing: New Horizons seront prochainement disponibles via des mises à jour gratuites. Alarmo sera disponible en magasin dès la mi-janvier 2025, et les abonnés Nintendo Switch Online pourront l’acheter sur le My Nintendo Store plus tard dans la semaine.

Ce réveil musical Alarmo est doté d’un capteur qui réagit à vos mouvements, par exemple pour interrompre l’alarme, ou pour éteindre le réveil en sortant du lit. Réveillez-vous avec Nintendo ! Faites votre choix parmi 35 scènes inspirées de cinq titres Nintendo : Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 and Ring Fit Adventure. Puis réglez l’heure, et Alarmo se chargera du reste. Réveillez-vous dans l’univers des sons et de la musique de la scène de votre choix. Ouvrez les yeux dans l’ambiance du royaume Champignon avec Mario et ses amis, démarrez une nouvelle journée pleine d’aventures avec Link et la princesse Zelda, ou optez pour un réveil haut en couleurs avec les Inklings de Splatoon 3.



Vous pouvez également consulter l’historique pour garder un suivi des mouvements effectués au lit, paramétrer un carillon horaire sur le thème de votre choix, ou encore choisir un mode de réveil tranquille ou énergique. En mode énergique, l’alarme s’intensifiera progressivement si vous restez au lit, alors qu’en mode tranquille, elle restera au même niveau d’intensité. Il y a aussi un mode bouton pour interrompre l’alarme de manière plus traditionnelle, avec la main. Vous pouvez activer des sons relaxants pour vous détendre avec des musiques et des sonorités douces à l’heure du coucher.

En associant votre compte Nintendo, vous pourrez également télécharger des scènes tirées de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons via de futures mises à jour gratuites dès qu’elles seront disponibles. Et dans la série d’interviews Les développeurs ont la parole sur le site de Nintendo, vous pourrez découvrir des détails sur le développement du réveil musical Alarmo.