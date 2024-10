L’éclairage Nanoleaf prêt pour Halloween

Cette année, Nanoleaf invite petits et grands à transformer leur intérieur en une maison hantée avec leurs produits d’éclairage connectés. Qu’il s’agisse d’organiser une fête à l’occasion d’Halloween ou de créer une atmosphère mystérieuse, les panneaux lumineux personnalisables et les scènes vibrantes contribueront à créer l’ambiance idéale.



Il suffit d’utiliser l’application Nanoleaf pour choisir parmi des milliers de scènes, créer vos propres scènes de couleurs ou synchroniser les lumières avec la musique pour donner vie à vos décorations. Pour Halloween, les Nanoleaf 4D vous plongent dans l’univers de vos films d’horreur favoris grâce à la synchronisation en temps réel avec votre écran de télévision. Frissons garantis ! Les Nanoleaf 4D peuvent être connectés à d’autres produits d’éclairage Nanoleaf pour une expérience de visionnage encore plus immersive.



Avec les Black Shapes Triangles et Hexagones, il est possible de créer des formes lumineuses personnalisées pour le thème d’Halloween. L’application Nanoleaf propose de nombreuses scènes personnalisées, offrant des éclairages et animations dynamiques à couper le souffle, parfaits pour une ambiance surnaturelle.