Une édition limitée SHOKZ avec le marathonien Eliud Kipchoge

Après une première opération autour du casque OpenRun Pro, la marque spécialiste des casques à conduction osseuse s’associe à nouveau au marathonien de légende pour lancer une version exclusive de l’OpenRun Pro 2, le tout dernier modèle à conduction osseuse de SHOKZ. L’OpenRun Pro 2 co-brandé Eliud Kipchoge incarne l’esprit d’excellence et d’engagement du champion kényan, devenu une véritable source d’inspiration pour des millions de coureurs. En phase avec la devise de Shokz : « Be Open to Greatness », Eliud Kipchoge a imaginé une version spécialement customisée du casque OpenRun Pro 2.

Ce casque OpenRun Pro 2 propose jusqu’à 12 heures d’écoute de musique assurée grâce à une batterie plus grande sans pour autant pâtir de grammes supplémentaires. Associée aux deux haut-parleurs intelligents, elle rallonge la durée d’utilisation possible tout en étant moins énergivore. Grâce à la technologie Quick Charge, 5 minutes de charge accélérée donnent 2h30 de temps de lecture. Le port USB-C étanche facilite la charge avec le câble fourni ou un autre. Ce modèle aux coloris gris et orange intègre le logo de la NN Running Team, symbolisant à la fois l’énergie et la résilience de l’équipe.

L’édition limitée (25 000 exemplaires dans le monde entier) est disponible dès aujourd’hui à la commande sur le site Shokz en taille standard ou mini, pour 199 €.

https://fr.shokz.com/pages/shokz-athletes-eliud-kipchoge.