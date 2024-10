On a testé… Lies OnePlus Buds Pro 3

OnePlus élève son offre intra-auriculaire vers le haut de gamme pour sa troisième génération. Les OnePlus Buds Pro 3 sont axés sur le raffinement, avec un son supérieur, une suppression du bruit plus efficace, un style plus élégant et une autonomie plus longue, tous promis. L’expert audio danois Dynaudio est également de retour côté réglage. Y a-t-il ici de quoi plaire à plus que les fidèles de OnePlus ?

Design et finition : un coquillage high tech

Le boîtier de chargement carré et professionnel de la génération précédente a été abandonné pour un galet beaucoup plus distinctif, avec un couvercle rabattable qui se ferme avec un clic satisfaisant. Notre unité d’examen Lunar Radiance est un mélange de faux cuir blanc crème et de garnitures en plastique argent mat. Ce combo a l’air vraiment premium. OnePlus fait honte à de nombreuses marques d’écouteurs audiophiles, tant pour leur style que pour leurs matériaux.

Ce n’est pas le plus petit étui de chargement du marché, mais nous n’avons eu aucun mal à le glisser dans la poche d’un jean. La finition texturée l’empêche de glisser des bureaux et la façon dont les écouteurs s’insèrent rend impossible de les mettre dans le mauvais sens. Notre paire argent poli ne captait pas les empreintes digitales trop rapidement. La version noire Midnight Opus opte respectivement pour le noir brillant et le noir mat, un peu plus anonymes. Il n’y a aucun doute sur la sensation plastique, mais la forme bulbeuse les rend parfaitement confortables à porter.

Les embouts auriculaires en silicone font un travail décent en les gardant en place lorsque vous marchez et en bloquant passivement certains bruits de fond. Un mouvement plus vigoureux était plus délicat, même après avoir expérimenté avec les embouts grands, petits et très petits inclus dans la boîte (les médiums sont pré-installés en usine). La résistance IP55 est suffisante pour survivre aux séances de gym et aux averses de pluie. On aime le fait que OnePlus inclut toujours un câble de chargement rouge dans la boîte, mais l’USB-A vers USB-C semble un peu en retard. Un Type-C vers Type-C aurait eu plus de sens.

Fonctionnalités et batterie : vaste est un euphémisme

Vous bénéficiez ici de commandes gestuelles encore plus personnalisables, avec un glissement vers le haut ou vers le bas de la tige pour régler désormais le volume ainsi que les tapotements simples, doubles et triples habituels pour la lecture et la réponse aux appels. Cependant, un appui prolongé ne fera que basculer entre les modes ANC – l’application ne vous permet pas de le modifier, par exemple, pour réveiller l’assistant vocal de votre téléphone. On a également constaté que les gestes de glissement déplaçaient l’écouteur dans l’oreille, même avec un toucher très léger.

La connexion rapide de Google a facilité la connexion sur un téléphone Android ; les écouteurs sont apparus à l’écran dès ouvert le boîtier pour la première fois. La connectivité à deux appareils est également idéale pour basculer entre un téléphone et une tablette ou un ordinateur portable. Les microphones intégrés ont fait un travail décent en captant la voix lors des appels téléphoniques, même lorsque le vent se levait.

Les Buds Pro 3 fonctionnent bien avec l’audio spatial de suivi de tête de Google, ils offriront donc des effets sonores surround plus convaincants à partir d’une gamme de kits plus large que celle que les Buds Pro 2 sortants pourraient gérer. Le mixage ascendant est très efficace, élargissant la scène sonore comme si vous veniez de passer du studio à une salle de concert avec juste quelques légères modifications du réglage. Les basses deviennent plus puissantes et certains détails plus fins sont perdus lors de la traduction, mais pas plus que n’importe quelle autre mise à l’échelle spatiale que nous ayons essayée. Le mode de suivi de la tête, qui verrouille le son directement devant vous – même lorsque vous tournez la tête d’un côté à l’autre – est toujours aussi cool.

Le Bluetooth LHDC 5.0 est une avancée par rapport à la version 4.0 des Buds Pro 2 sortants, mais il n’y a toujours pas de support LDAC ou aptX. Le boîtier de chargement n’effectue pas non plus de retransmission audio intelligente via USB-C, donc si votre téléphone ne prend pas en charge LHDC, vous êtes coincé avec des codecs AAC et SBC plus basiques. C’est quelque chose à considérer si vous souhaitez obtenir chaque once de détail d’une bibliothèque de fichiers FLAC sans perte.

OnePlus affirme que le streaming LHDC réduit environ d’une heure de votre temps d’écoute par rapport à l’AAC, ramenant les écouteurs de six heures de lecture ANC à cinq. En réalité, vous pouvez envisager une durée de vie similaire à celle des AirPods Pro 2e génération, ce qui est une excellente performance (bien que pas tout à fait leader de sa catégorie). Le boîtier peut augmenter votre temps d’écoute total de plus de 18 heures avec l’ANC activé, ou de 40 si vous vous en passez, ce qui est un effort considérable.

La recharge sans fil est une évidence à ce prix, et 10 minutes de connexion filaire donneront cinq heures d’écoute supplémentaire.

Interface : mélodie personnelle

OnePlus partage depuis un certain temps déjà la garde de l’application compagnon HeyMelody avec la marque mère Oppo. On connait désormais l’interface utilisateur, qui est clairement présentée et facile à naviguer. Les statistiques de la batterie sont au premier plan, ainsi que les paramètres ANC et les préréglages d’égalisation.

Il y a cinq préréglages parmi lesquels choisir, Dynaudio ayant participé à chacun d’eux, mais on a vraiment eu du mal à remarquer des différences. De Default à Bold en passant par Bass, aucun ne semble avoir de réel impact sur le son. Peut-être s’agissait-il d’un bug logiciel de pré-version ou d’une bizarrerie du téléphone auquel nous étions alors couplé à l’époque. Au moins l’égaliseur personnalisé à six bandes vous permet d’obtenir un réglage précis.

D’autres options incluent le mode Jeu réduisant la latence, l’option de double connexion pour un transfert rapide vers un autre gadget et un bouton Localiser mes écouteurs qui émet des bips aigus jusqu’à ce que vous localisiez un écouteur manquant.

La dernière itération du test auditif Golden Sound de OnePlus vaut bien les cinq minutes qu’elle prend ; un curseur vous permet de définir le point spécifique où vous ne pouvez pas entendre une certaine fréquence, les écouteurs compensant ensuite les points plats de votre audition. Il a détecté les problèmes de haute fréquence de notre oreille droite, créant pour nous un son équilibré beaucoup plus facilement que de jouer manuellement avec l’égaliseur.

Qualité audio et suppression du bruit : de mieux en mieux

Les Buds Pro 3 utilisent le même agencement de woofer de 11 mm et de tweeter de 6 mm que leur prédécesseur, mais chacun dispose désormais de son propre DAC dédié, pour éliminer toute possibilité de diaphonie du signal. OnePlus a également ajouté un deuxième aimant au woofer pour un son plus puissant et a fabriqué son diaphragme de commande en composite céramique-métal ultra-sensible. Une nouvelle bobine mobile pour le tweeter promet de le rendre plus précis également avec des fréquences plus élevées. Il en résulte un son incroyablement nuancé et équilibré, du moins en ce qui concerne les écouteurs grand public. Les Buds Pro 2 n’étaient en aucun cas mauvais en écoute, mais pourraient brouiller un peu les détails en raison de leur réglage chaleureux et énergique ; il y a encore beaucoup des deux ici, mais pas au détriment de la clarté. La voix dominante de Stormzy sur Backbone de Chase & Status s’assoit confortablement à l’avant et au centre du mix, plutôt que noyée par des synthés de basse marécageux.

Ces écouteurs ne peuvent pas rivaliser avec les meilleurs écouteurs intra-auriculaires sans fil en termes de définition pure ou de finesse des hautes fréquences. Mais en tant que modèles « au son amusant », il peut certainement divertir. Cela ne vous laissera pas en panne de volume, et la scène sonore d’origine n’est pas si vaste, mais elle n’est pas non plus si claustrophobe que vous deviez invoquer le mixage audio spatial. La suppression du bruit a également progressé cette année. Les voix et les discussions en arrière-plan sont plus efficacement atténuées qu’elles ne l’étaient sur les Buds Pro 2, et l’ANC supprime en général l’audio ambiant à un niveau plus conforme au prix demandé des Buds Pro 3. Le réglage intelligent bascule entre léger, modéré et maximum en fonction de la quantité de bruit de fond ; Outre les bruits soudains et forts, il a bien résisté au bourdonnement basse fréquence des déplacements domicile-travail. L’écart entre lui et les leaders de sa catégorie comme Bose et Sony est bien plus petit qu’avant. Si la suppression du bruit colore le son, c’est très subtil.

Verdict des OnePlus Buds Pro 3

Que vous ayez ou non l’un des téléphones de la firme dans votre poche, ces OnePlus Buds Pro 3 méritent votre attention. Ces écouteurs énergiques offrent une écoute engageante et ne manquent pas de fonctionnalités. Une heure supplémentaire d’autonomie de la batterie ANC par rapport à la génération précédente place ces écouteurs intra-auriculaires à égalité avec les Apple AirPods Pro 2e génération, et la suppression du bruit se situe désormais près du sommet de la classe de 250 €.

Une sélection plus large de codecs de haute qualité donnerait aux Buds Pro 3 un plus grand attrait. Mais l’attention portée aux détails par l’entreprise en matière de design l’aide certainement à se démarquer.

Superbes et sonores dans une mesure égale, les OnePlus Buds Pro 3 sont des écouteurs intra-auriculaires polyvalents. Les concurrents ne manquent cependant pas – et beaucoup prennent mieux en charge les codecs Bluetooth de meilleure qualité.