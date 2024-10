Philips Hue Play HDMI sync box 8K, un éclairage gaming immersif

Pour vos jeux préférés et vos films favoris, la HDMI sync box 8K propose une expérience multimédia véritablement immersive. Compatible avec les consoles de jeux vidéo HDMI 2.1, les téléviseurs et les appareils de streaming, elle se synchronise avec n’importe quel contenu 8K 60Hz et 4K 120Hz. Actionnez vos lumières Hue pour qu’elles puissent clignoter, danser, baisser d’intensité, s’éclaircir et changer de couleur en synchronisation avec l’action qui se déroule sur votre écran de télévision.

Transformez votre prochaine session de jeux vidéo avec la HDMI sync box 8K. Compatible avec les appareils HDMI 2.1, y compris les dernières consoles de jeu que vous aimez, la HDMI sybc box 8K synchronise le contenu avec la meilleure qualité possible grâce à un taux de rafraîchissement ultra-rapide : 8K à 60 Hz et 4K à 120 Hz. Synchronisez également votre téléviseur pour sublimer vos films et émissions préférés. La HDMI sync box 8K est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision. Et la synchronisation en temps réel signifie qu’il n’y a pas de délai entre l’image à l’écran et les lumières Hue. La HDMI sync box 8K se contrôle grâce à l’application Hue. Elle fonctionne avec n’importe laquelle lampe Hue couleurs compatible.