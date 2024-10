Pexar by Lexar, un cadre photo connecté 2K

Pexar, une marque de Lexar, présente ses cadres photo numériques pexar. Conçus pour offrir une nouvelle façon de visualiser les souvenirs les plus précieux, les cadres photo numériques pexar offrent une définition allant jusqu’à 2K et un écran antireflet pour que vos souvenirs deviennent un élément clé de votre maison.



Ce cadre photo numérique pexar de 11 pouces est disponible sur Amazon à 179,99 €. La version 10,1 pouces sera disponible courant octobre. Il propose un écran 2K de qualité permettant d’afficher vos souvenirs en grand format, une dalle tactile permettant d’interagir avec les photos et vidéos. Une belle solution de partage de souvenirs et les interactions familiales, même à distance.



Qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, les cadres photo numériques pexar sont conçus pour les mettre en valeur. Leurs écrans présentent jusqu’à 2,4 millions de pixels et couvrent à 100% l’espace colorimétrique sRGB, donnant vie aux souvenirs avec une clarté époustouflante et des couleurs éclatantes. De plus, leur revêtement antireflet et leur haute luminosité garantissent que chaque détail est visible, même dans les pièces très éclairées.





Le stockage intégré de 32 Go stocke facilement plus de 40 000 photos, et il peut être étendu jusqu’à 1 To via le port USB ou une carte SD pour en stocker bien plus encore.

Les cadres photo numériques pexar peuvent être configurés en seulement trois étapes simples, ce qui les rend pratiquement plug and play. En plus de l’application gratuite pour smartphone, les cadres photo numériques Pexar peuvent être utilisés à l’aide de leur écran tactile intuitif, ce qui permet de passer d’un souvenir à l’autre d’un simple glissement de doigt.