HERO, la minuscule caméra GoPro qui a tout d’une grande

HERO dévoile sa caméra 4K avec écran la plus petite, la plus légère, la plus simple à utiliser et la plus abordable jamais conçue.

Elle présente un design ultra-compact (poids de seulement 86 g), est étanche jusqu’à 5 m, un écran tactile intuitif et contrôle à bouton unique, une qualité d’image exceptionnelle (4K) et ralenti x2 : capturez des vidéos 4K ultra HD et Full HD 1080p, des photos 12 MP, ou ralentissez le mouvement en 2.7K à 60 images par seconde.

Vous pouvez également extraire des images 8 MP de vos vidéos en 4K à l’aide de l’application Quik, un format d’image 16:9, la stabilisation vidéo HyperSmooth avec l’application Quik et une batterie à haute autonomie Enduro.

Go Pro HERO, 229,99 €