Une nouvelle collection MLB Heritage pour New Era 

À l’approche des fêtes de fin d’année, New Era et la MLB présentent leur nouvelle collection Heritage, composée de casquettes et de vêtements chauds, disponible en différentes couleurs et matières.

Cette dernière collection met à l’honneur les équipes les plus légendaires de la MLB telles que les New York Yankees, les LA Dodgers ou encore les Oakland Athletics. Elle comprend les incontournables casquettes New Era, reconnaissables à leur silhouette emblématique, ainsi que des accessoires et vêtements streetwear oversize. Les t-shirts arborent les noms des équipes de la MLB en écriture cursive sur l’avant. Les sweatshirts en molleton brossé affichent les logos des équipes en motif tartan, apportant à chaque pièce un design unique et assorti à la saison.



Les casquettes (9FORTY) sont quant à elle, revêtues de matériaux chauds et épais. La 9TWENTY, revisitée en laine Melton et doublée de feutre, offre une protection contre le froid hivernal. La collection se compose également d’une sélection de bonnets en tricot côtelé disponibles dans des teintes terracotta. Le logo emblématique de New Era est placé sur le côté gauche de chaque modèle, tandis que les logos des équipes sont brodés en relief sur l’avant, au centre de chaque pièce.