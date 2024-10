Logitech G présente le casque Astro A50 Gen 5

Cette innovation permet aux gamers d’utiliser le même casque sur XBOX, PS5 et PC grâce à une simple pression sur un bouton.

À l’occasion de Logi PLAY, Logitech G a présenté le casque gaming sans fil ASTRO A50 (299 €) de 5e génération et sa station d’accueil. Ce casque et son grand frère, le A50 X, forment la nouvelle famille A50 de casques gaming de haute performance dotés de fonctionnalités avancées et conçus pour les gamers multi-plateformes.

L’A50 Gen 5, qui bénéficie de la technologie PLAYSYNC AUDIO, possède la même architecture que son prédécesseur récompensé, le A50 X, et il propose un ensemble de fonctionnalités simplifiées et adaptées aux gamers multi-plateformes. La nouvelle fonctionnalité PLAYSYNC AUDIO s’adresse aux joueurs qui souhaitent utiliser l’USB afin de basculer facilement de canal audio entre leurs consoles et leur PC, sans avoir besoin de faire basculer la vidéo HDMI.

PLAYSYNC AUDIO permet de relier jusqu’à trois plateformes de gaming en même temps (Xbox Series X|S, PS5, PC, et plus encore) via USB-C, et de passer aisément de l’une à l’autre à l’aide d’un seul bouton situé sur le casque. Cette fonctionnalité innovante garantit aux gamers une transition simple et fluide entre leurs plateformes favorites. En outre, avec l’A50 Gen 5, les utilisateurs peuvent maintenant brancher leur Nintendo Switch en mode dock via USB et utiliser PLAYSYNC AUDIO pour basculer facilement entre celle-ci et d’autres plateformes connectées.

Grâce aux transducteurs audio en graphène PRO-G, le A50 Gen 5 propose un son d’une clarté et d’une précision exceptionnelles, indispensable pour une immersion totale et une prise de décision rapide lors d’une partie. Ces transducteurs de pointe offrent un paysage sonore riche et détaillé qui permet aux gamers d’entendre chaque nuance et de bénéficier ainsi d’un avantage compétitif.



Grâce à sa technologie sans fil LIGHTSPEED et à sa station d’accueil, le A50 Gen 5 offre aussi une des meilleures performances sans fil, avec une technologie audio LIGHTSPEED 24 bits sans compression pour un niveau de clarté et de détails inégalé. Les gamers peuvent ainsi profiter d’une connexion ultra-réactive et sans latence qui garantit un gameplay fluide et ininterrompu, améliorant ainsi leur expérience de jeu.