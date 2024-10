La nouvelle Omega Speedmaster « The First Omega in Space » pourrait bien être le chronographe rétro parfait

« La première Omega dans l’espace » fait un retour vintage avec le nouveau modèle Speedmaster.

Omega vient de lancer une nouvelle itération de l’une de ses montres les plus emblématiques, la Speedmaster « The First Omega in Space », et c’est un chef-d’œuvre de design vintage avec une innovation technique moderne.

Cette montre, portée à l’origine par l’astronaute Wally Schirra lors de la mission Sigma 7 en 1962, a repris la production, mise à jour avec la technologie de pointe Co-Axial Master Chronometer d’Omega. voici quelque chose d’indéniablement cool à propos de la nouvelle Omega Speedmaster « The First Omega in Space ». Il est grand temps qu’Omega revisite ce modèle, et c’est formidable de voir qu’ils ont fait plus qu’une simple réédition axée sur la nostalgie.

Tout d’abord, cette mise à jour 2024 reste fidèle à ses racines. Le boîtier de 39,7 mm affiche toujours ce style élégant et symétrique, ainsi que la lunette en aluminium noir, avec son « Dot Over Ninety ». Cela vous ramène directement à 1959. Mais ce qui distingue vraiment cette montre, c’est la façon dont Omega a combiné le charme vintage avec le muscle contemporain. Le verre saphir, en forme d’hésalite d’origine, est magnifique, tandis que le cadran gris-bleu recouvert de CVD est un joli clin d’œil à certaines des CK 2998 des années 1960. C’est comme porter un peu d’histoire à votre poignet – sans sacrifier les avantages de l’artisanat moderne.



Et en parlant d’avantages modernes, le calibre Co-Axial Master Chronometer 3861 change la donne. Bien sûr, il a un look old-school, mais sous le capot, c’est toute la technologie du 21e siècle avec la certification METAS. Ce mouvement augmente la précision et les performances de quelques crans grâce à une résistance magnétique dont les astronautes d’origine ne pouvaient que rêver.

On aime le fait qu’Omega nous ait offert des options avec ce modèle. Même si nous préférons généralement les montres sur bracelet – et le bracelet entièrement en métal avec ces maillons plats emblématiques est fantastique – nous sommes vraiment attirés par l’ambiance vintage des bracelets en cuir noir et marron.

Contrairement au modèle Speedmaster « Sapphire Sandwich » avec son fond transparent, cette version présente un fond massif orné du médaillon Hippocampe et des gravures « SPEEDMASTER », « THE FIRST OMEGA IN SPACE » et « OCTOBER 3, 1962 », rendant hommage à la riche histoire de la montre.

Dans un monde regorgeant de chronographes, la Speedmaster d’Omega « The First Omega in Space » apparaît comme le mélange ultime d’attrait rétro et d’innovation de pointe. Pour nous, ce pourrait bien être le chronographe parfait.

Vous pouvez dès maintenant manifester votre intérêt pour l’Omega Speedmaster « The First Omega in Space », avec des prix commençant à 8 300 € pour le modèle avec bracelet en cuir et à 8 700 € pour le bracelet.