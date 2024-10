On a testé… Les Nothing Ear Open

Nothing n’a encore produit que quelques générations d’écouteurs sans fil, mais tous sont restés quasiment fidèles au même style.

Plutôt que de suivre la voie des écouteurs Huawei FreeClip ou des Bose Ultra Open, l’Ear Open a en ligne de mire des écouteurs à conduction osseuse et des rivaux de type crochet comme le Shokz Open Fit. Ils arriveront à un prix considérablement inférieur de 149 € et, sans surprise, apporteront une nouvelle tournure au style signature de Nothing. Mais est-ce qu’ils sonnent aussi bien qu’ils en ont l’air ?

Design & finition : en toute transparence

Il ne fait aucun doute que ces Ear Open sont un produit Nothing. L’étui de chargement transparent ; les bourgeons noir sur blanc à contraste élevé ; et le boîtier transparent qui montre les circuits qui s’y cachent sont tous présents et corrects. Contrairement aux efforts plus traditionnels de l’entreprise, il n’y a pas de choix de couleurs : le blanc est l’option au lancement.

Les écouteurs eux-mêmes sont vraiment minuscules, avec à peu près tous les composants internes contenus dans le boîtier du pilote. Les crochets d’oreille sont minces et en silicone, coiffés d’un contrepoids métallique qui semble beaucoup plus haut de gamme que ce que le prix le suggère. Vous vous démarquerez toujours avec une paire de ces écouteurs enroulés autour de vos oreilles qu’une paire d’écouteurs sans fil traditionnels, mais ils sont beaucoup plus épurés que les autres écouteurs sans fil à ajustement ouvert que nous avons vus récemment.

C’est également vrai pour le boîtier de chargement. Il est toujours plus grand que n’importe lequel des étuis que vous obtenez avec les écouteurs sans fil traditionnels, mais il est suffisamment mince et ne prend pas énormément de place dans votre poche ou votre sac. Les écouteurs s’insèrent facilement et les aimants les maintiennent fermement en place, donc nous n’avons jamais eu peur de les ranger de manière incorrecte et de revenir à une batterie à plat. Il reste à voir dans quelle mesure le plastique transparent résistera aux rigueurs d’une utilisation quotidienne, mais il est resté sans éraflures tout au long de nos tests.

Leur indice IP54 est correct, voire tout à fait optimal pour des écouteurs axés sur le fitness comme ceux-ci. Le Soundcore AeroFit est classé IPX7 et est encore moins cher. Cependant, les Open Ear survivent aux entraînements les plus intenses et ne perdent pas leur sang-froid sous la pluie. Nous avons trouvé l’ajustement mitigé. L’écouteur droit s’enroulait parfaitement sur l’oreille externe, alignant joliment le conducteur avec le conduit auditif, mais l’écouteur gauche se trouvait dans une position plus inconfortable et ne se sentait pas aussi en sécurité. Les crochets en silicone, les contrepoids en métal et les boîtiers de pilote en plastique étaient par ailleurs suffisamment confortables pour que l’on puisse porter l’Ear Open presque toute la journée sans effets néfastes.

Caractéristiques et batterie : marathonien

La technologie Nothing’s Clear Voice affine votre discours lors des appels vocaux de manière assez convaincante. Nous n’avons eu aucune plainte de la part de nos contacts, même en marchant dans les rues animées de la ville. Au contraire, nous avons eu plus de mal à les entendre, en raison de la forme ouverte laissant entrer trop facilement le bruit de la circulation. Cela signifiait généralement que je devais augmenter le volume jusqu’à des niveaux jugés dangereux par mon téléphone.

L’Ear Open a donné de très bons résultats en termes d’autonomie de la batterie, durant à peu près huit heures de lecture, comme annoncé par Nothing. Le boîtier ayant suffisamment de réserve pour trois charges supplémentaires, cela signifie que vous passerez confortablement plusieurs jours d’écoute sans avoir besoin de recharger le boîtier.

Une charge rapide de dix minutes via USB-C était suffisante pour environ deux heures supplémentaires de lecture. Il n’y a pas de recharge sans fil ici/

Interface : le facteur X

l’interface de ces Ear Open est assez basique, avec seulement quelques paramètres disponibles pour le peaufinage du son. Il n’y a pas de codec de haute qualité proposé, pas de modes ANC à sélectionner et pas de test d’ajustement d’oreille.

Vous pouvez choisir ce que font les gestes de double et triple pincement et modifier ce qui se passe avec une action de pincement simple ou double, mais uniquement à partir d’une liste limitée. Vous ne pouvez pas non plus mélanger et assortir : les pincements doubles et triples ne servent qu’à sauter des pistes, tandis que les gestes de pincement et de maintien ne servent qu’au volume. N’importe lequel d’entre eux peut lancer l’assistant vocal intégré, à condition que l’application GPT soit installée.

C’est formidable de voir une option à faible latence pour la meilleure synchronisation audio possible lorsque vous regardez des vidéos ou jouez à des jeux, et la double connexion est très pratique si vous passez régulièrement d’un gadget à l’autre. Google Fast Pair accélère également le processus de couplage sur les téléphones Android.

La principale raison de télécharger est l’égaliseur audio complet. La version la plus basique vous permet de choisir entre quatre préréglages ou de modifier individuellement les basses, les médiums et les aigus. Cependant, dirigez-vous vers la section Avancé et vous obtenez un égaliseur paramétrique complet à huit bandes avec des filtres de fréquence exacts. Certains diront que c’est exagéré pour un écouteur ouvert, mais on préfère avoir l’option plutôt que non.

Qualité audio : au grand air

Nothing ne propose rien d’aussi sophistiqué que la conduction osseuse ici, s’en tenant plutôt à une configuration de pilote dynamique éprouvée. Le haut-parleur de 14,2 mm sur mesure utilise des composants plus légers que certains concurrents à ajustement ouvert pour contrôler le poids, et le cône du haut-parleur est doté d’un revêtement en titane pour un meilleur contrôle des hautes fréquences.

Les écouteurs ouverts présentent un gros désavantage par rapport aux écouteurs intra-auriculaires, car ils n’ont aucune isolation et ne peuvent tout simplement pas rivaliser en termes de sentiment de présence. L’Open Ear n’est pas différent, avec tout ce que j’écoutais qui semblait trop aérien et encastré pour une écoute critique. Il n’y a tout simplement pas beaucoup de profondeur dans le son, avec pratiquement aucune sous-basse. Les basses en général sont assez anémiques, même avec quelques ajustements d’égalisation, tandis que l’extrémité opposée de la plage de fréquences peut paraître aiguë ou sifflante une fois que vous augmentez le volume pour tenir compte de tout bruit de fond. On accorde une note plus élevée à Shokz pour la qualité sonore globale.

L’endroit où vous écoutez a un impact important sur le son ; Je n’entendais pas du tout les podcasts dans le métro parisien. D’un autre côté, les Open Ear est excellent pour la connaissance de la situation ; être capable d’avoir des conversations parfaitement sans compter sur les modes de transparence, entendre les voitures qui approchent sur la voie publique et même simplement frapper à la porte tout en travaillant à domicile sont ce qui rend Open Fit si utile. Dans des environnements plus calmes, les Ear Open offre une clarté décente dans les médiums, en particulier autour des fréquences vocales.

Les fuites sonores sont inévitables sur un produit comme celui-ci. Rien n’a fait de son mieux pour le minimiser, en dirigeant les haut-parleurs vers vos conduits auditifs et en envoyant des ondes sonores inversées par les ports acoustiques arrière ; avec un peu de bruit de fond, tout va probablement bien.

Verdict Nothing Ear Open

Nothing a traduit le design transparent de sa marque dans une nouvelle catégorie d’écouteurs, d’une manière qui devrait inciter des rivaux plus établis à regarder par-dessus leurs épaules. Les dimensions minces et le boîtier compact du Nothing Ear Open sont presque les meilleurs de sa catégorie, et la qualité sonore est également plutôt bonne, tout en vous gardant conscient de votre environnement.

Nous n’étions pas entièrement convaincu par l’ajustement et les écouteurs ouverts ne conviennent pas à tous les environnements. Avec une qualité sonore moyenne, même dans les zones les plus calmes, on ne les recommanderait pas comme seule paire. Mais étant donné un prix compétitif, il s’agit d’un deuxième ensemble parfait pour les entraînements et les déplacements à vélo.

Ces écouteurs ouverts, confortables et épurés, allient parfaitement fitness et mode à un prix avantageux. Les Nothing Ear Open ne font pas avancer la catégorie de manière significative, mais offrent aux fans un choix supplémentaire bienvenu.