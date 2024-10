Klipsch lance un Home Cinéma Klipsch Flexus – en partenariat avec Onkyo, spécialiste des amplificateurs audio/vidéo. Cette collaboration est une première historique entre les deux marques du groupe Premium Audio Co.

La gamme Flexus est composée de deux barres de son, Flexus Core 100 et Core 200, qui, utilisées seules, améliorent drastiquement la qualité sonore du téléviseur pour profiter au maximum de ses films, séries et divertissements préférés. Pour une expérience encore plus immersive, Klipsch propose en option une paire d’enceintes surround Flexus Surr 100 et un caisson de basses Flexus Sub 100. Le système Flexus est conçu pour une installation « à la carte », offrant une qualité sonore exceptionnelle à un prix compétitif. Chaque produit a été développé et testé des milliers de fois par les équipes de recherche et développement de Klipsch et d’Onkyo.



« Flexus représente plus de trois ans de planification méticuleuse, de recherche et développement pour la conception acoustique et de tests pour offrir le meilleur système home cinéma au monde. Cela inclut l’acquisition de l’une des entreprises technologiques japonaises les plus légendaires : Onkyo. Notre volonté de créer une équipe technique mondiale représente un investissement sans précédent pour notre avenir, mais nous sommes convaincus que le système audio Flexus va redéfinir les normes du secteur et faire de Premium Audio Company un leader mondial » a déclaré Paul Jacobs, président directeur général de Klipsch.

Le caisson de basses sans fil Flexus Sub 100 de 25,4 cm (10″) offre des basses robustes et profondes, tout en conservant la réactivité et la musicalité des modèles plus volumineux. Avec son design compact, le Flexus Sub 100 s’intègre aisément même dans les espaces

restreints.